Besondere Herausforderung

Thematisiert wurden in Gesprächen zwischen den beiden natürlich auch die besonderen Umstände, die das Engagement begleiten, wie Holtzhauer sagt. „Wir mussten besondere Überlegungen anstellen, da er ja viele verschiedene Rollen übernehmen muss. Es ist sicher eine Herausforderung, aber ich freue mich sehr darauf“, betont er. „Ich glaube, dass das Engagement von Koch zudem ein wichtiger Schritt ist, um die Gesamtheit der Gesellschaft auch auf der Bühne abzubilden.“

Koch nannte sein auslaufendes Engagement in Darmstadt „eine tolle Zeit“. Unter anderem spielte er dort den „Prinz Friedrich von Homburg“ oder bei „Faust“ mit. „Ein Wechsel nach drei, vier Jahren ist nicht außergewöhnlich für junge Schauspieler. Ich freu mich aufs Nationaltheater Mannheim“, sagte Koch gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Da der Schauspieler gestern auf der Bühne stand, war er selber nicht zu erreichen.

Die Region selbst ist Koch nicht unbekannt. Erst im April trat er in Ladenburg in der Martinsschule für Körperbehinderte bei einer Konzertlesung zusammen mit seinem Freund, dem hessischen Liedermacher Samuel Harfst, auf, um aus seinem Buch „Rolle vorwärts – das Leben geht weiter“ zu lesen. Im Februar stand er in Viernheim auf der Bühne, und im Dezember vergangenen Jahres war Koch mit dem Programm in Feudenheim zu Gast. Am 2. Juni wird er mit Harfst in der Lutherkirche in Worms gastieren.

Mit Koch kommt Christoph Bornmüller aus Darmstadt nach Mannheim. „Das ist ein toller und schon recht erfahrener Schauspieler“, so Holtzhauer. Er ersetzt in Mannheim den bisherigen Intendanten Burkhard C. Kosminski, der künftig am Schauspiel Stuttgart wirkt. (mit dpa)

