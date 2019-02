„Ich habe viel mehr Zeit“

Filiz Demir (43) ist blind. Seit knapp fünf Jahren arbeitet sie als MTU – Medizinische Tastuntersucherin – an der Frauenklinik der Universität Erlangen. Sie sucht die Brüste von Patientinnen nach Auffälligkeiten ab.

Frau Demir, wie unterscheidet sich Ihre Arbeit von der herkömmlichen Tastuntersuchung durch den Frauenarzt?

Filiz Demir: Ein großer Unterschied ist, dass ich als Medizinische Tastuntersucherin viel mehr Zeit habe. Eine MTU prüft die Brust ganz systematisch, Reihe für Reihe, Zentimeter für Zentimeter, also in der ganzen Fläche und Tiefe. Das dauert 30 bis 60 Minuten. Und in dieser Zeit kommt man mit den Patientinnen ins Gespräch. Zu unserer Aufgabe gehört es zum Beispiel auch, die Frauen zur Selbstabtastung zu animieren und dazu, dass sie mehr acht auf sich und ihre Brust geben. Die Patientinnen trauen sich auch eher, Fragen zu stellen als beim Arzt oder der Ärztin, wo alles so schnell geht. Denn der Gynäkologe hat für seine Tastuntersuchung nur etwa zwei bis drei Minuten.

Wieso eignen sich vor allem Blinde als Untersucherinnen?

Demir: Der Tastsinn ist bei Blinden zumeist stark ausgeprägt. Dadurch, dass wir nicht sehen können, werden die anderen Sinne stärker genutzt und dadurch auch trainiert. Aber wir werden natürlich auch speziell geschult. In der Fortbildung zur MTU lernen wir ganz konkret, wie man Gewebeveränderungen erkennt.

Gynäkologe Frank Hoffmann, der die Idee zur Ausbildung von MTU hatte, bezeichnet diese „als diagnostisches Instrument“. Sehen Sie das auch so?

Demir: Ich sehe mich als Hilfe. Ich leiste die Vorarbeit und arbeite dabei ganz autark. Der verantwortliche Arzt oder die Ärztin kommt anschließend hinzu, nimmt das Ergebnis ab und sieht auf die Haut, die ich ja nicht beurteilen kann. Es ist ein Zusammenspiel. Wenn ich eine Tastauffälligkeit festgestellt habe, übernimmt der Mediziner. In der Regel wird dann eine Ultraschalluntersuchung gemacht, und je nach Ergebnis folgt weitere Diagnostik.

Das Interview führte Madeleine Bierlein telefonisch. Vor Veröffentlichung hat Filiz Demir es per Mail zugesandt bekommen. BILD: Demir

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.02.2019