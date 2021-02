„Ich hätte mich nie in einen Macho verliebt“

Berlin.Die Herausforderung für die 35-jährige Schauspielerin Gal Gadot war sehr groß. In der Comic-Verfilmung Wonder Woman hatte sie die Superheldin im Jahr 2017 brillant neu interpretiert. Würde ihr das in der Fortsetzung Wonder Woman 1984 genauso gelingen? Die Antwort: ein klares Ja.

Frau Gadot, was für eine Bedeutung hat „Wonder Woman“ denn für Sie persönlich?

Gal Gadot: Wonder Woman

...