„Ich weiß, es klingt verrückt“

Anzeige

Fauchères.Als Edouard Guyot das Tor zur Scheune seitlich des Schlosses öffnet, ist dort schon alles festlich-rustikal dekoriert für eine Hochzeit am Abend. Zwei Musiker sitzen in einer Ecke bei ihren Instrumenten und besprechen die Lieder-Liste. „Störe ich?“, fragt Edouard Guyot. „Äh, naja, wer sind Sie denn?“, wollen die Männer wissen. „Der Besitzer“, antwortet Edouard. „Ah! Kommen Sie rein, klar!“ Erstaunen zeichnet sich auf den Gesichtern der Musiker ab. Der Eigentümer dieser riesigen Schlossanlage dürfte gerade einmal halb so alt sein wie sie, die wohl nicht von hier stammen – sonst hätten sie längst von Guyot gehört.

Familienwissen hilft

Also von jenem jungen Mann, der vor drei Jahren, mit gerade einmal 21, ein Unternehmen einging, das alle als wahnsinnig bezeichneten –die Bewohner der Gemeinde Fouchères in der Champagne-Region, seine Eltern, sogar Guyot selbst. Er erwarb damals das Château de Vaux aus dem 18. Jahrhundert mit rund 60 Hektar Grundstück. Seit 1938 war das historische Bauwerk unbewohnt und stand zuletzt zum Verkauf. In einem „tristen Zustand“ habe er es vorgefunden, als es ihm ein Freund zeigte, erinnert sich Guyot: „Alle Räume waren völlig heruntergekommen, das Mobiliar gestohlen. Es regnete durch das Dach, Tauben hatten sich eingenistet.“ Und doch traf er seine Entscheidung sofort, das Schloss zu kaufen und zu neuem Leben zu erwecken. Eine Dauer von 30 Jahren und Kosten in Höhe von drei Millionen Euro setzte er für die Renovierungsarbeiten an: „Ja, ich weiß, dass es verrückt klingt.“

Ganz von ungefähr kommt Edouard Guyots Passion für alte Gemäuer nicht. Bereits sein Vater Jacques und sein Onkel Michel kauften mit Anfang 20 für einen symbolischen Franc ein Schloss, um es herzurichten. Beide erwarben seither weitere historische Bauwerke. In einem davon wuchs Édouard Guyot mit seinen vier Geschwistern auf. Drei von ihnen sind inzwischen selbst Schlossbesitzer. Die Erfahrungen seiner Kindheit und der Rat seiner Eltern halfen ihm, sagt Guyot.