Anzeige

Missverständlicher Begriff

Der BKA-Präsident hält schon den Begriff für irreführend und kann sich dabei auf Mortler berufen, nach deren Angaben die heutigen Cannabisprodukte kaum noch etwas mit denen vor ein paar Jahren gemein haben. So sei der für die Rauschauslösung verantwortliche Teergehalt um das Vierfache angestiegen. Schließlich sei im Ausland nach der Freigabe der Drogenkonsum teilweise um 20 Prozent gestiegen. Ob er auch in Deutschland gestiegen ist, sei trotz der um 9,2 Prozent gewachsenen Zahl der Straftaten nicht sicher, gibt Mortler zu bedenken. In diesen sind jetzt nämlich erstmals auch Verstöße gegen das zwischenzeitlich in Kraft getretene Gesetz über neue psychoaktive Stoffe enthalten.

Substanzen kommen per Post

Deren Wirkung ist nach Einschätzung des BKA für den Nutzer nicht berechenbar, da nicht klar ist, welche Substanzen in welcher Wirkstoffkonzentration enthalten sind. Das seit Ende 2016 geltende Gesetz sieht daher ein weitgehendes Verbot von Erwerb, Besitz, Handel und Weitergabe dieser Stoffe vor. Im Gegensatz zum Betäubungsmittelgesetz gilt dieses Verbot dabei nicht nur für einzelne Stoffe, sondern ganze Stoffgruppen. In dem von Münch vorgestellten „Lagebild Rauschgiftkriminalität 2017“ ist auch von einem Rückgang der „direkten“ Beschaffungskriminalität um 5,6 Prozent die Rede. Dem steht ein deutlicher Anstieg beim Rauschgifthandel über das Internet um 24 Prozent auf jetzt 2541 Fälle gegenüber. Doch auch diese Zahl sagt wenig über die wahre Dimension dieses Handelszweigs aus, wie eine BKA-Fahnderin erläutert. Erstens gibt es eine hohe Dunkelziffer, und zweitens hängen an den rund 2500 Fällen vielfach noch einmal Tausende von Drogenbestellungen dran. Kaum wird eine Handelsplattform geschlossen, schießt die nächste wie ein Pilz aus dem Boden berichtet sie. Und damit die Postlieferung nicht so auffällt, wird das Drogenpäckchen oft in einen deutschen Briefkasten nahe der niederländischen Grenze geworfen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.05.2018