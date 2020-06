Im Ballon ein Konzert gegeben

Cloppenburg.Aus einem Heißluftballon hat man einen tollen Ausblick. Normalerweise schwebt er langsam und ganz leise über Baumwipfel und Dächer.

Am Dienstagabend war genauso ein Ballon über der Stadt Cloppenburg im Bundesland Niedersachsen zu sehen. Doch leise war der ganz und gar nicht. Denn aus dem Korb des Ballons tönte Musik! Der Grund: An Bord des Ballons befanden sich zwei Musiker und eine Musikerin. In ungefähr 300 Metern Höhe spielte diese kleine Band ein tolles Konzert für die Menschen in Cloppenburg. Das ist doppelt so hoch wie ein großes Windrad.

An dem Ballon waren Lautsprecherboxen befestigt. So konnte man die drei Musiker vom Boden aus besser hören. Denn sie hatten auch eine Botschaft. Mit ihrem Auftritt wollte die Band auf ihre schwierige Lage aufmerksam machen. In der Coronakrise fallen viele Konzerte aus. Jetzt fehlt den Künstlern Geld.

Viele Künstler und auch Kulturstätten wie Theater lassen sich momentan unterschiedliche Dinge einfallen, um auf ihre schwere Situation aufmerksam zu machen. In der Rhein-Neckar-Region haben zum Beispiel einige Häuser ihre Fassaden rot beleuchtet. Das sah schön aus und rief den Menschen diese Kulturstätten ins Gedächtnis. dpa/jor

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.06.2020