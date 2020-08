Immer häufiger heißt es „Du“ am Arbeitsplatz

Frankfurt/Main.Nicole Susann Ranke berät seit mehr als 30 Jahren Menschen in Krisen, Konflikten und in schwierigen Lebenssituationen. Die Ansprache zwischen ihr und den Ratsuchenden war lange meist eindeutig festgelegt: „Früher habe ich meine Klienten in den Gesprächen gesiezt“, erzählt die Life-Coach aus dem westfälischen Waltrop. Die Frage nach dem „Du“ habe sie meist verneint. Inzwischen hat sich das geändert. In ihren Videos, auf der Website und in der Beratung werden die Klienten geduzt. „Das liegt durch die neuen Medien einfach im Trend“, sagt sie. Sie findet diese Ansprache heute auch „viel persönlicher“.

Mit ihrer Einschätzung steht sie schon lange nicht mehr alleine da. Der Siegeszug des „Du“ scheint kaum noch aufzuhalten: In den sozialen Medien, bei Youtube, Facebook und Twitter ist die direkte Anrede mit „Du“ ohnehin längst die Regel, Möbelhäuser werben um Kunden mit der vertrauten Anrede, und auch in manchen Sportgeschäften wird unabhängig vom Alter niemand mehr mit „Sie“ angesprochen.

Bereits vor vier Jahren bot Hans-Otto Schrader, damals Vorstandsvorsitzender von Otto, allen seinen Angestellten das „Du“ an. Sie sollten ihn „Hos“, für Hans-Otto, nennen. Hinter solchen Offerten steckt auch nach Ansicht des Karrierenetzwerks Xing ein „kultureller Wandel, der immer weiter geht“, wie ein Sprecher erklärt. Vor rund zwei Monaten entschlossen sich die Betreiber des Netzwerkes, ihre Nutzer künftig ausschließlich mit „Du“ anzusprechen.

Signifikant besseres Miteinander

Das Geschäftsführungsmitglied Sabrina Zeplin fuhr als Begründung dafür schwere argumentative Geschütze auf: „Das ‘Sie’ steht für eine hierarchische Denk- und Arbeitsweise, mit der wir uns bei Xing nicht mehr identifizieren können“, schrieb sie in einer Mitteilung. „Das ‘Du’ schafft Nähe und eine emotionale Verbundenheit, die auch in einem professionellen Umfeld zu einem signifikant besseren Miteinander führt.“

Sven Müller, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Gesellschaft für Deutsche Sprache in Wiesbaden, ordnet die Debatte über das „Duzen“ und „Siezen“ aus sprachwissenschaftlicher Sicht ein. „Mit dem ‘Du’ drückt man Nähe und Vertrautheit aus, während es sich beim ‘Sie’ um die höfliche, distanzierte Anrede handelt“, erläutert er. Auch bei seinem Institut werde derzeit beobachtet und berichtet, dass das Duzen in der Gesellschaft zunehme. Dabei bleibt aus seiner Sicht aber die sprachliche Grundlage erhalten, dass „Du“ und „Sie“ Nähe und Distanz ausdrücken; es ändere sich eher das soziale Miteinander am Arbeitsplatz. Am Arbeitsplatz „stirbt das ‘Sie“ langsam aus – dieser Trend ist klar erkennbar“, sagt Inga Rottländer, Karriere-Expertin bei der Online-Jobvermittlung Stepstone. Nach ihrer Ansicht ist „der Abschied vom ‘Sie’ kein einfacher Ausdruck des Zeitgeistes“. Er sei vielmehr mit der veränderten Arbeitswelt gekoppelt, in der starre Hierarchien oft effizientes Arbeiten behinderten. Aber sie gibt zu bedenken: Durch die „Duz-Kultur“ alleine würden noch keine effektiveren Strukturen erreicht, „wenn am Ende doch jede Entscheidung vom Management getroffen werden muss“.

In die gleiche Richtung argumentiert auch Xing: „Wir wissen ziemlich genau, dass das ‘Sie’ in 76 Prozent aller deutschsprachigen Unternehmen bereits so gut wie ausgestorben ist“, schreibt Zeplin. Weit mehr als die Hälfte der Xing-Mitglieder hielten das „Du“ für richtig und angemessen, nur 15 Prozent würden vorzugsweise beim „Sie“ bleiben. epd

