Impfungen rückläufig

Genf.Die Kinderimpfungen gegen Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten sind wegen der Coronavirus-Pandemie deutlich zurückgegangen. Beim Impfstoff gegen Masern hätten mehr als 60 Länder Lieferungsprobleme gemeldet, berichteten das UN-Kinderhilfswerk Unicef und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Mittwoch in Genf. In anderen Fällen trauten Familien sich nicht aus dem Haus oder hätten kein Geld, zu einer Klinik zu fahren.

WHO und Unicef beziehen sich auf vorläufige Angaben, genaue Zahlen liegen noch nicht vor. „Vermeidbares Leiden und Tod von Kindern, die die Routineimpfungen nicht bekommen, könnte noch größer sein als Covid-19“, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Schon vor der Pandemie hatten die Organisationen gewarnt, dass es kaum noch Fortschritte bei Impfprogrammen gebe. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.07.2020