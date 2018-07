In Terminal 2 herrscht Ausnahmezustand

Anzeige

München.Eigentlich sollten sie schon im klimatisierten Flugzeug Richtung Frankfurt sein. Stattdessen sitzt Timo (13) auf einem Rollkoffer und Annika (9) auf dem Boden der überhitzten Abflughalle von Terminal 2 des Flughafens München. Mit ihren Eltern sollte es am Samstagmorgen, mit dem Beginn der Sommerferien in Bayern, in die Dominikanische Republik gehen. Doch nun liegen die Nerven blank. „Wir haben null Infos. Wir stehen hier seit zwei Stunden und wissen nichts“, sagt ihre Mutter. Wie der Familie geht es Zehntausenden Fluggästen auf dem Weg in den Urlaub.

„Wir wussten nichts“

Wambach für mehr Konkurrenz Angesichts der sich häufenden Probleme an deutschen Flughäfen, der Verspätungen und Stornierungen forderte der Vorsitzende der Monopolkommission und Chef des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) , Achim Wambach, mehr Konkurrenz. „Die derzeitigen Probleme im Luftfahrtmarkt sind auch Ausdruck der eingeschränkten Wettbewerbsintensität in Deutschland im Flugverkehr insgesamt“, sagte er der „Süddeutschen Zeitung“. Wambach berät die Regierung in Wettbewerbsfragen. Es wäre sinnvoll, Start- und Landerechten zu versteigern. So würde potenziellen Wettbewerbern der Markteintritt erleichtert. Kunden hätten dann mehr Auswahl, und die Fluggesellschaften müssten bessere Leistungen anbieten. dpa

Der Grund: Eine zunächst unbekannte Frau gelangt am Samstagmorgen in einen Sicherheitsbereich, ohne vorher kontrolliert worden zu sein. Die Konsequenz: Die Polizei räumt das Terminal 2 und das damit verbundene sogenannte Satelliten-Terminal.

In Lautsprecherdurchsagen ist zunächst nur die Rede von einem Polizeieinsatz. Unsicherheit macht sich breit. Das Internet sei am frühen Morgen überlastet gewesen, an Informationen sei man nicht herangekommen, erzählt Stefanie Fach. „Wir wussten nichts. Die erste Durchsage kam erst spät, und man hat sie nicht genau verstanden.“ Die Mitarbeiter an der Gepäckausgabe hätten sie dann beruhigt.