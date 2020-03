Indien feiert Farbenfest trotz Coronavirus

Neu Delhi.Trotz Ängsten um das neuartige Coronavirus haben sich viele Inder beim diesjährigen indischen Farbenfest Holi gegenseitig Farbpulver ins Gesicht geschmiert (Bild). So will es Brauch des Frühlingsfests. Aber so groß wie gewöhnlich waren die Holi-Feiern nicht. Denn viele Großveranstaltungen wurden im Vorfeld abgesagt, Indiens Gesundheitsministerium riet die Bevölkerung auf, Menschenmassen zu meiden und auch Premier Narendra Modi verkündete, dieses Jahr auf Holi-Veranstaltungen zu verzichten. Das ursprünglich religiöse Fest aus Indien und Nepal symbolisiert den Sieg des Guten über das Böse und den Anfang des Frühlings. Es gibt normalerweise viele Straßenfeste, organisierte Veranstaltungen sowie Feste von Familien und Nachbarn mit Essen, Wasser- und Farbschlachten. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.03.2020