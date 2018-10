Indonesien bittet um Hilfe

Jakarta.Indonesien hat nach der Tsunami-Katastrophe mit vielen Hundert Toten um internationale Hilfe gebeten. Bei den Rettungsarbeiten auf der Insel Sulawesi graben die Helfer zum Teil mit bloßen Händen, weil es an Gerät fehlt. Die Zeit, um in den Trümmern von eingestürzten oder weggeschwemmten Häusern noch Überlebende zu finden, wird immer knapper. Zudem gelangten die Einsatzkräfte erst nach und nach in die Gebiete, in denen die Serie von Erdbeben am Freitag besonders schlimm war.

Nach der jüngsten Zwischenbilanz von gestern kamen auf Indonesiens viertgrößter Insel mindestens 844 Menschen ums Leben. Dabei handelt es sich nach Angaben des Katastrophenschutzes nur um Todesopfer, die bereits identifiziert wurden. Bei vielen Toten gelang dies noch nicht. Zudem wird befürchtet, dass in entlegeneren Gebieten viele Opfer noch nicht entdeckt sind. Die Regierung fürchtet, dass die Zahl letztlich in die Tausende geht.

Bergungsgeräte fehlen

Die indonesische Hilfsorganisation Aksi Cepat Tanggap geht von mindestens 1200 Toten aus. Ob darunter auch Ausländer sind, ist noch nicht bekannt. Eine Gruppe von deutschen Urlaubern überstand die Katastrophe in einem Tauch-Resort unverletzt. Die knapp zwei Dutzend Gäste des Resorts – größtenteils Bundesbürger – kommen mangels Autos und Benzin jedoch nicht mehr weg.

In dem Katastrophengebiet fehlt es an den wichtigsten Dingen. Der Leiter der staatlichen Suchtrupps in der Stadt Palu, Nugroho Budi Wiryanto, klagte: „Es gibt kaum schweres Gerät und praktisch keinen Treibstoff. Das macht uns die Rettung von Opfern sehr schwer.“ Zudem gibt es vielerorts immer noch keinen Strom. Inzwischen wurde mit der Aushebung von Massengräbern begonnen, um die Toten möglichst schnell unter die Erde zu bringen.

Angesichts der katastrophalen Zustände bat der indonesische Präsident Joko Widodo das Ausland um Unterstützung. Zuvor hatten schon zahlreiche Staaten und internationale Organisationen Hilfsangebote gemacht, auch die Europäische Union. Der Flughafen von Palu ist mittlerweile wieder geöffnet. Allerdings können dort längst nicht alle erforderlichen Maschinen landen.

Zugleich wehrten sich die indonesischen Behörden gegen Kritik am Warnsystem. Die Leiterin der zuständigen Agentur für Meteorologie, Klima und Geophysik rechtfertigte die Entscheidung, die Tsunami-Warnung am Freitagabend nach einer halben Stunde wieder aufzuheben. Behördenchefin Dwirkorita Karnawati sagte der Zeitung „Jakarta Post“: „Der Strand von Palu wurde in der Dämmerung von drei Wellen erfasst. Das hat zweieinhalb Minuten gedauert.“ Die Tsunami-Warnung sei erst danach aufgehoben worden.

Großer Bedarf an Lebensmitteln

Der Bedarf an Lebensmitteln, Trinkwasser, medizinischer Versorgung und Notunterkünften ist groß. Hilfsorganisationen rufen zu Spenden auf. Darunter auch das Bündnis „Deutschland Hilft“. Das Indonesische Rote Kreuz sucht weiterhin nach Vermissten und versorgt die Menschen in Palu. Unterstützt wird es von der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften. Spenden hierfür nimmt das Deutsche Rote Kreuz entgegen. Auch das Bündnis „Entwicklung Hilft“ bittet um Spenden. Ebenso wie die kirchliche Organisation World Vision Deutschland als Teil von World Vision International. dpa

