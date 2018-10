Indonesien durchleuchtetBilligflieger

Jakarta.Indonesien will nach dem Flugzeugabsturz mit 189 Todesopfern die Billigflieger des Landes gründlich untersuchen und sehen, ob die Sicherheitsrichtlinien eingehalten werden. Die abgestürzte Maschine – eine Boeing 737 MAX 8 – gehörte Indonesiens größter Billigfluggesellschaft Lion Air und war erst seit Mitte August in Betrieb. Vermutet wird, dass das Unglück auf technische Probleme zurückzuführen ist. Der Technikchef der Fluglinie ist entlassen worden.

Flugschreiber offenbar geortet

Zwei Tage nach dem Absturz gelang es Suchmannschaften, das Wrack der Maschine auf dem Meeresboden ausfindig zu machen. Die Boeing liegt nach Angaben der Armee in 32 Metern Tiefe auf dem Boden der Javasee, etwa 15 Kilometer von der Küste entfernt. Die Maschine war Montag früh auf dem Weg aus der Hauptstadt Jakarta zu einer Nachbarinsel. Kurz nach dem Start stürzte sie ins Meer. An Bord waren 181 Passagiere und acht Besatzungsmitglieder. Aufschluss erhoffen sich die Ermittler von den Blackboxes – das sind die Flugschreiber mit Aufzeichnungen aus dem Cockpit. Nach langer Suche konnten sogenannte Ping-Signale geortet werden, die wahrscheinlich von den Geräten stammen. Lion Air bestätigte, dass es in der Unglücksmaschine am Tag vor dem Unglück Probleme mit der Instrumentenanzeige im Cockpit gegeben hatte. Demnach wurden Geschwindigkeit und Flughöhe falsch angezeigt. dpa

