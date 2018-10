Infizierter Arzt als Überträger?

Donauwörth.Im nordschwäbischen Donauwörth soll ein Narkosearzt bei Operationen mehrere Patienten mit der Krankheit Hepatitis C angesteckt haben. Die Behörden forderten deswegen nun fast 700 Patienten des Mediziners dazu auf, sich bei ihrem Hausarzt auf das Virus untersuchen lassen. Es geht um Patienten, die zwischen November 2016 und April 2018 in der Donau-Ries Klinik operiert wurden. Das Gesundheitsamt ging gestern von mindestens fünf Betroffenen aus. Gegen den Mediziner gebe es ein Ermittlungsverfahren. Es ist bislang unklar, ob er seine Patienten fahrlässig oder vorsätzlich infiziert haben könnte. Hepatitis C ist eine Lebererkrankung, die zu schweren Folgeerkrankungen führen kann. lsw

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.10.2018