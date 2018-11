Insektenarten schwinden

Bonn.Untersuchungen in einigen Regionen Deutschlands belegen einen immensen Insektenschwund in den vergangenen Jahrzehnten. Detailanalysen zeigen nun, welche Arten besonders im Sinkflug sind. „Es ist ein Rückgang, der sich durch ganz unterschiedliche Gruppen zieht“, sagte die Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz, Beate Jessel, gestern in Bonn.

So seien 96 Prozent der Köcherfliegenarten rückläufig. Bei Wildbienen nähmen die Bestände bei 52 Prozent aller Arten ab. „Auch bei den Laufkäfern und bei den Ameisen haben wir sehr hohe Gefährdungsgrade und Rückgänge zu verzeichnen.“ Neben den Verlierern gebe es auch einige Gewinner wie bestimmte Libellenarten. Sie profitierten möglicherweise von der Renaturierung von Gewässern oder vom Klimawandel. Die Verliererarten seien allerdings deutlich in der Überzahl.

Massiver Rückgang

Der Entomologische Verein Krefeld (EVK), der seit 1989 Insektenbestände misst, hatte bereits zuvor ermittelt, dass die Gesamtmasse flugfähiger Insekten an untersuchten Standorten in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg in den vergangenen 30 Jahren im Mittel um mehr als 75 Prozent abgenommen hat. Es sei vor allem dieser massive Rückgang der Biomasse, der beunruhige, sagte EVK-Vorstandsmitglied Martin Sorg.

Die Bestände seien „unstrittig stark rückläufig“, bestätigte Jessel. Hauptursache für den Insektenrückgang sei die intensive Landwirtschaft. „Wir brauchen dringend eine Wende in der Agrarpolitik hin zu einer naturverträglicheren Landwirtschaft“, forderte Jessel. dpa

