Internat mit wechselhafterGeschichte

Salem.Den 100. Geburtstag hatte sich die Internatsschule Schloss Salem am Bodensee wohl ein wenig anders vorgestellt: Mit einem großen Festakt wollte man den Geburtstag feiern, zahlreiche Gäste wurden erwartet, darunter auch der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Doch dann kam die Corona-Krise – und brachte auch die Pläne der Schule durcheinander. Der Schulbetrieb ist seit Mitte März eingestellt und der Festakt in Salem musste verschoben werden.

Es ist nicht das erste Mal, dass Salem vor Herausforderungen steht. Die Geschichte der Privatschule sei auch eine Geschichte voller Brüche, sagt Schulleiter Bernd Westermeyer. 1920 wurde sie von Prinz Max von Baden, seinem Berater Kurt Hahn und dem Pädagogen Karl Reinhardt gegründet. Mitte der 80er Jahre wurden die Nutzungsrechte des Salemer Schlosses durch das Haus Baden gekündigt – bis sich das markgräfliche Haus und die Schule 1996 auf einen langfristigen Nutzungsvertrag einigten. 2010 überschatteten Missbrauchsvorwürfe den 90. Geburtstag der Internatsschule.

Heute ist die Bildungseinrichtung am Bodensee eine Schule mit eigener Verfassung und einem Schülerparlament. „Mit Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften, die aus über 40 Nationen stammen, und einem mehrsprachigen Lehrangebot gehören vor allem auch Werte wie Multinationalität, Weltoffenheit und Toleranz in der Schule Schloss Salem zum Alltag“, schreibt Ministerpräsident Winfried Kretschmann in der Festschrift zum 100. Geburtstag. Die Schule Schloss Salem ist mit Kosten von rund 44 000 Euro pro Schuljahr die wohl teuerste Internatsschule in Deutschland . dpa

