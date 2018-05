Anzeige

Viel stiller ist da der deutsche Beitrag. „I am a dreamer“ – „Ich bin ein Träumer“, lauten die ersten Textzeilen von „You let me walk alone“. Bis zum Schluss dürfen Michael Schulte und Deutschland wirklich von einem Platz ganz, ganz vorne träumen. Fast gelingt es: Der Singer-Songwriter aus Norddeutschland, der in Buxtehude wohnt, wird Vierter, nur zwei Punkte hinter dem österreichischen Soul-Sänger Cesár Sampson. Die Zuschauer sind von Schultes Performance hingerissen. In der Ballade singt der 28-Jährige von seinem verstorbenen Vater, von seinen Erinnerungen an die Jahre mit ihm und davon, was dieser ihm mit auf den Weg gegeben hat.

Die Leinwand im Hintergrund, auf die Textzeilen sowie Fotos von Vätern und Söhnen geworfen werden, machen den Auftritt zu einem der bewegendsten des Abends. Viele sprechen von „Gänsehaut-Gefühl“. Die Schmach der vergangenen Jahre mit letzten und vorletzten Plätzen ist da für Deutschland vergessen. „Platz vier, oh mein Gott“, sagt Schulte zufrieden und strahlend im Anschluss zu Moderatorin Barbara Schöneberger in der ARD. „Das ist so verrückt.“

Während die einen feiern, herrscht bei anderen Trauer. Viele bulgarische Fans, die auf einen Sieg des Beitrags „Bones“ von Equinox gehofft hatten, brechen in Tränen aus, als ihr Land nur den 14. Platz belegt. Gastgeber Portugal landet auf dem letzten Platz. Einige Zuschauer, die in Anlehnung an den Look von Cláudia Pascoal pinkfarbene Perücken tragen, ziehen sich bedrückt die Haarpracht vom Kopf.

Auch einen Flitzer gibt es, keine Neuheit beim ESC. Dieses Mal trifft es die Britin SuRie, Sicherheitsbeamte führen den Mann von der Bühne, die Sängerin gewinnt rasch die Fassung zurück und singt zu Ende.

