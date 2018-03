Israelischer Rentner macht sechs Uni-Abschlüsse

Anzeige

Jerusalem (dpa) - Ein 88-jähriger Israeli hat nach seiner Pensionierung insgesamt sechs Universitätsabschlüsse gemacht. Chaim Schascha sei der älteste Student der Hebräischen Universität in Jerusalem und habe die meisten Abschlüsse, bestätigte eine Sprecherin der Hochschule.

Seinen letzten habe er gerade beendet.

Schascha war im Alter von 16 Jahren aus dem Irak aufgebrochen, um nach Israel einzuwandern. Unterwegs wurde er im Iran verhaftet. Nach seiner Ankunft in Israel kam er in einen Kibbuz (Gemeinschaftssiedlung) und arbeitete in der Landwirtschaft. Erst nach seiner Pensionierung begann er im Alter von 67 Jahren sein erstes Studium.