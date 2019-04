Ist ein Tempolimit notwendig?

Ein breites Bündnis aus Polizei und Verbänden macht sich für eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen stark. Den Befürwortern geht es um Sicherheit, aber auch um Klimaschutz.

Das Tempolimit ist keine ideologische Strafaktion gegen Autofahrer, sonst gäbe es solche Beschränkungen im Autoland USA und in anderen Ländern ja wohl kaum. „Freie Fahrt für freie Bürger“ ist auch in Deutschland nur noch auf wenigen Strecken und nur noch für wenige Momente des Autofahrerglücks möglich.

Der angebliche Zeitgewinn bleibt fast immer eine Milchmädchenrechnung, die schon im nächsten Stau endet. Für diese wenigen Momente werden übermotorisierte Autos gekauft, überbreite Autobahnen gebaut und hohe Schallschutzwände errichtet. Diese wenigen Momente verursachen im Jahr nach vorläufigen Schätzungen rund 150 Autobahntote zusätzlich. Was wäre wohl bei der Bahn oder im Flugverkehr los, wenn man über so eine Zahl einfach hinweggehen würde?

Vor allem aber belasten die Schnellfahrer das Verkehrsklima für alle. Auch außerhalb der Autobahnen, denn die Raserei dort strahlt massiv auf das Geschehen in den Städten und auf den Landstraßen aus. Stress für alle ist das Ergebnis, ob Fahrer, Beifahrer, Überholte oder Anwohner. Das Tempolimit auf Autobahnen wäre der Anfang einer neuen Verkehrskultur auch in Deutschland. Bei der geht es um Mobilität, also darum, von A nach B zu kommen. Und zwar möglichst sicher, ruhig und umweltfreundlich. Nicht um Prestige und Ego.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.04.2019