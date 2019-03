Ist mit dem Freund auch das Geld weg?

Karlsruhe.Hier 10 000 Euro für Möbel, da 18 000 Euro für die Einbauküche: Als die Tochter mit dem Freund ins eigene Haus zieht, lassen sich die Eltern nicht lumpen. Keine zwei Jahre später liegt das Glück in Scherben. Die Frage ist nun, ob auch das Geld weg ist. Gestritten wird längst über die Anwälte – seit gestern in letzter Instanz vor dem Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe.

Was genau ist passiert?

Nach neun Jahren Beziehung kauft sich das Paar 2011 im Berliner Umland ein Haus. Die Eltern unterstützen die beiden mit mehr als 100 000 Euro. Zweimal überweisen sie ihnen Geld für Einrichtung aufs gemeinsame Konto. Weitere größere Beträge gehen direkt an den Notar, das Finanzamt oder den Küchenverkäufer. Ende Februar 2013 ist die Beziehung am Ende. Er bemüht sich vergeblich darum, dass sie ihm ihre Haushälfte abtritt. Inzwischen hat er das ganze Haus ersteigert.

Und was ist mit dem Geld von den Eltern?

Darum wird seit Jahren gestritten. Die Eltern haben den Ex-Freund aufgefordert, seinen Anteil zurückzugeben, gut 50 000 Euro. Sie sagen: Das Geld war als Darlehen gedacht. Der Ex-Freund meint: Es sei ihnen aufgedrängt worden, sie seien darauf nicht angewiesen gewesen. Der Vater habe gesagt: „Ihr bekommt das Geld sowieso irgendwann, dann könnt ihr es doch jetzt nehmen.“

Wie ist das alles rechtlich zu bewerten?

Der BGH hatte es schon häufiger mit Schwiegereltern zu tun, die ihre Großzügigkeit nach der Scheidung bereut haben. Ein Grundsatz-Urteil von 2010 kommt ihnen entgegen, denn seither stufen die obersten Zivilrichter so eine Finanzspritze als Schenkung ein. Das macht Rückforderungen leichter. Vorher war das Geld weg, wenn das Kind – wie ohne Ehevertrag automatisch der Fall – mit dem Partner in ehelicher Zugewinngemeinschaft lebte.

Was gilt für Schenkungen?

Sie können rückabgewickelt werden, wenn die „Geschäftsgrundlage“ entfallen ist. Heißt seit 2010 konkret für Schwiegereltern: Sie sind davon ausgegangen, dass die Ehe hält „und das eigene Kind somit in den fortdauernden Genuss der Schenkung kommt“. Scheitert die Ehe, ist diese Geschäftsgrundlage weg. Zahlen muss der Ex-Partner allerdings nur, wenn es den Eltern unzumutbar wäre, am Geschenk festzuhalten. Für den BGH kam es in den vergangenen Jahren darauf an, wie lange die Ehe gedauert hat und wie die wirtschaftlichen Verhältnisse sind.

Wie funktioniert die Rückabwicklung?

Bisher bekommen Schwiegereltern so gut wie nie das ganze Geld zurück. Hat das eigene Kind einige Jahre mit in der Immobilie gelebt, hat sich der Zweck ihrer Schenkung ja zum Teil erfüllt. Auch im aktuellen Fall hat das Brandenburgische Oberlandesgericht 2016 in seinem Urteil begründet, die Tochter habe vier Jahre im Haus gewohnt. Der Ex-Freund soll den Eltern daher rund 47 000 Euro zurückzahlen.

Wie sieht der BGH den Fall?

Die Richter haben die Revision des Ex-Freunds zugelassen, um sich die Sache genauer anzuschauen. Die früheren BGH-Urteile stammen von einem anderen Senat, zudem ging es um Ehen. Macht der Trauschein einen Unterschied? Die Realität sei vielfältig, sagt der Vorsitzende Richter Peter Meier-Beck – nicht jede Ehe hält bis zum Tod, umgekehrt kann eine nichteheliche Lebensgemeinschaft sehr ernsthaft sein.

Wie geht es jetzt weiter?

Die Richter nehmen sich für ihr Urteil Zeit bis zum 4. Juni. Dass alles beim Alten bleibt, ist aber kaum zu erwarten. Dafür hat der Vorsitzende viel zu viele Bedenken geäußert.

