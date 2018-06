Jäger contra Tierrechtsaktivisten - Hetze nicht tolerierbar

Anzeige

Bremen (dpa) - Dürfen Füchse oder Wölfe geschossen werden? Was ist mit Rebhühnern, Feldhasen, Waschbären und Wildschweinen? Für Jäger sind das keine Fragen.

Sie halten das für eine schlichte Notwendigkeit, um das Gleichgewicht in der Natur zu regulieren. Die Tierrechtsorganisation Peta sieht dagegen keinen Grund für jagdliche Eingriffe, wirft den Jägern «Lust am Töten» vor und wirbt intensiv für vegane Ernährung. Am Freitag treffen sich die Jäger in Bremen zum Bundesjägertag.

Aus Sicht des Deutschen Jagdverbandes (DJV) gibt es eine «dunkle Seite der Tierrechte» und eine Tierrechtslobby, die «gefährliche antidemokratische Allmachtsfantasien» entwickle, weil kein empfindungsfähiges Wesen mehr leiden solle. «Tierrechtsanhänger haben offensichtlich Schwierigkeiten, die Natur so zu akzeptieren, wie sie ist», so DJV-Präsident Hartwig Fischer. Um Menschenrechte für Tiere durchzusetzen, schreckten radikale Verfechter auch vor Beleidigungen und Straftaten nicht zurück.