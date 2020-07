Jagd auf seltene Tiere

Frankfurt.Auf Flughäfen kommen jeden Tag viele Menschen an. Und die bringen manchmal komische Sachen mit. Nicht alles davon ist erlaubt: „Von einem Elefanten-Stoßzahn über Nashornprodukte bis zu Hüten mit Schlangenleder kommt bei uns Verschiedenes an“, erzählt Christine Straß vom Hauptzollamt Frankfurt.

Selbst wenn das nur als Mitbringsel gedacht ist: Tiere wie Elefanten oder Nashörner stehen auf der Liste bedrohter Arten. Sie sind so selten, dass sie geschützt werden müssen. Manche Leute jagen aber genau diese Tiere.

Das ist natürlich verboten. Allerdings lässt sich mit dem Schmuggel viel Geld verdienen. Besonders früher war etwa Elfenbein sehr begehrt. Daraus sind die Stoßzähne von Elefanten. Am meisten wird aber wohl inzwischen weltweit eine andere Tierart geschmuggelt: das Schuppentier.

Das Schuppentier lebt in freier Natur in Afrika und Asien. Sein Körper ist voller harter Schuppen. In einigen asiatischen Ländern denken manche Menschen, diese Schuppen könnten gegen Krankheiten helfen. Auch das Fleisch ist viel wert.

„Ein Schuppentier kann mehrere Tausend Dollar kosten“, erklärt Wildtierexperte Stefan Prost. Dollar heißt das Geld im Land USA. Über die Jagd auf Schuppentiere sagt der Fachmann: Der Gewinn sei höher als das Risiko. „Schuppentiere sind scheu, man sieht sie nicht so leicht – aber sie sind relativ leicht zu fangen.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 13.07.2020