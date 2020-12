Jahrhundertealtes Wissen soll erhalten werden

Ulm.Das Klopfen der Drucklufthämmer ist schon am Eingang der Münsterbauhütte zu hören: In der Werkstatt am Fuße des Ulmer Münsters bearbeiten Steinmetze verschiedene Sandsteinblöcke für die Restaurierung des weltweit höchsten Kirchturms. „Der Lärm ist Musik in meinen Ohren“, sagt Hüttenmeister Andreas Böhm, der derzeit für rund 20 Handwerker verantwortlich ist.

Am Donnerstag wurde entschieden: die traditionsreiche Arbeit des Bauhüttenwesens gehört zum Immateriellen Kulturerbe der Menschheit. In Bauhütten arbeiten Steinmetze und andere Handwerker wie beispielsweise Schreiner, die mit ihrem über Jahrhunderte weitergegebenen Wissen Kirchengebäude erhalten.

Tradition und Moderne

Gemeinsam mit Frankreich, Norwegen, Österreich und der Schweiz hat Deutschland das Bauhüttenwesen für das Unesco-Register „Guter Praxisbeispiele“ zur Erhaltung Immateriellen Kulturerbes nominiert. Derzeit tagt der zwischenstaatliche Unesco-Ausschuss. Die Chancen stehen laut Böhm sehr gut, dass das Bauhüttenwesen in Europa Immaterielles Kulturerbe wird.

Steinmetzgesellin Jessica Gläser arbeitet gerade an einem Pfeilersegment für den Hauptturm. Der Sandsteinblock wurde maschinell vorbearbeitet und nun geht es mit der Hand weiter – eine Kombination aus mittelalterlicher Handwerkskunst und moderner Technik sozusagen.

Die Münsterbauhütte wurde für den Bau des Münsters ab 1377 bis 1543 betrieben und zum Weiterbau ab 1844 wieder eröffnet. Seit der Vollendung des Münsters im Jahre 1890 kümmert sich die Bauhüttenmannschaft um dessen Restaurierung – eine Arbeit ohne Ende. Im Winter finden in der Werkstatt die Steinmetzarbeiten statt, im Sommer werden die gebauten Teile versetzt oder Steine restauriert.

Böhm schätzt die kollegiale Zusammenarbeit unter den anderen Dom – und Münsterbauhütten wie zum Beispiel in Köln und Freiburg. Da gute Steinmetze allerdings rar seien, komme es auch zur Konkurrenz um die besten Köpfe. Mittlerweile sei es aber wieder attraktiver, Steinmetz zu werden und sich an einer Bauhütte ausbilden zu lassen. „Es ist faszinierend, etwas zu restaurieren, was Jahrhunderte alt ist und etwas zu gestalten, was Jahrhunderte überdauern wird.“ epd

