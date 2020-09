Hamburg.Jan Hofer (Bild/70) nimmt Abschied von der „Tagesschau“. Ende des Jahres geht er als Chefsprecher der Nachrichtensendung in Ruhestand, teilte der Norddeutsche Rundfunk mit. Seine Nachfolge soll Jens Riewa antreten. Hofer war 1985 zum „Tagesschau“-Team in Hamburg gestoßen. Seit 2004 ist er dort Chefsprecher. Er trat auch als Moderator von Unterhaltungssendungen in Erscheinung. dpa (Bild: dpa)

