Japan hadert mit Schutz vor Naturgewalten

Tokio.Tagelang strömte es vom Himmel, fast pausenlos, aus Straßen machte der Regen Bäche und aus Häusern Inseln. Nachdem es eine halbe Woche durchgängig gegossen hatte, sagte Premierminister Shinzo Abe seine wichtige Reise nach Europa ab, wo er eigentlich einen seit Jahren geplanten Handelsvertrag mit der EU unterzeichnen sollte. Stattdessen wurden alle Kräfte daheim mobilisiert, um den Westen Japans vor noch größerem Unheil zu bewahren.

„Am besten vorbereitet“

Eine Woche nach Beginn der Regenfälle am Donnerstag vergangener Woche gab es schon mehr als 170 Tode zu vermelden. Außerhalb der ostasiatischen Industrie- und Hochtechnologienation fragen mittlerweile viele Stimmen: Wie kann ein Unwetter ausgerechnet in Japan derartige Verwüstung anrichten? Müsste ein reiches Land, das regelmäßig mit Naturkatastrophen zu kämpfen hat, nicht so gut vorbereitet sein, dass höchstens finanzielle Schäden zu verbuchen wären?

Im Widerspruch zu solchen Eindrücken steht ein Urteil von der World Meteorological Organization (WMO), der internationalen Vereinigung von Wetter- und Katastrophenschutzexperten: „Japan ist von allen Ländern der Welt am besten vorbereitet, wenn es darum geht, das Katastrophenrisiko zu minimieren und auf Katastrophen zu reagieren“, befand WMO-Sprecherin Clare Nullis Anfang dieser Woche. Was die Regenfälle der letzten Tage nämlich wirklich aussagten: „Die Höhe der Opferzahlen ist ein Anzeichen dafür, wie schwer die Katastrophe war.“ In jedem anderen Land wären wohl deutlich mehr Menschen gestorben. In einigen Regionen wurden die stärksten Niederschläge seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gemessen.