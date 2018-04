Japaner gilt mit 112 Jahren jetzt als ältester Mann der Welt

Anzeige

Als ihm Vertreter des «Guinness-Buch der Rekorde» das Zertifikat als ältester Mann der Welt zu Hause überreichten, spreizte der geistig rege Japaner zwei Finger lächelnd zum Siegeszeichen und sagte «Danke», wie örtliche Medien berichteten.

Er sitze zwar im Rollstuhl, sei aber im Alltag nicht auf besondere Pflege angewiesen. Jeden Morgen lese er Zeitung und schaue sich im Fernsehen gerne Sumo-Kämpfe und Opern an, hieß es. Ansonsten liebt Nonaka es, ein heißes Bad im Onsen, wie Japans heiße Naturquellen heißen, zu nehmen und Süßigkeiten zu naschen. Besonders Kuchen, wie seine Tochter verriet.

Zur Langlebigkeit der Japaner tragen die gesunde traditionelle Küche, Fortschritte in der Medizin und das gestiegene Gesundheitsbewusstsein bei. Hinzu kommt die Tatsache, dass die Japaner in einem der sichersten und reichsten Länder der Welt leben. Im vergangenen Jahr lebten fast 68.000 Hundertjährige in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt - so viele wie nie zuvor. Allerdings hat Japans Bevölkerung angesichts der niedrigen Geburtenrate real zu schrumpfen begonnen.