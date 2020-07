Je kälter, desto größer die Tiere

2 Fotos ansehen Eisbären sind größer als Bären, die in wärmeren Gegenden leben. © dpa

Berlin.Im Wasser und an Land, in Tälern und auf Bergen, in warmen und in kalten Gebieten: Tiere leben fast überall auf der Welt. Je nach Lebensraum haben sich die Lebewesen angepasst.

Auch Tiere, die miteinander verwandt sind, können unterschiedlich aussehen. So ist zum Beispiel der Eisbär größer als andere Bären, der Sibirische Tiger größer als der Sumatra-Tiger und der Kaiserpinguin größer als der Brillenpinguin. Dabei fällt auf: In der Kälte sind die Tiere oft größer als in wärmeren Gebieten.

Zuerst beobachtet hat das der deutsche Biologe Carl Bergmann. Schon im Jahr 1847 sagte er: Gleichwarme Tierarten – Vögel und Säugetiere – in kalten Gebieten sind allgemein größer als ihre Verwandten in warmen Gegenden. Diese Feststellung kennt man auch als die Bergmannsche Regel. Gleichwarm werden Tiere genannt, die ihre Körpertemperatur auf einen bestimmten Wert regulieren können. Menschen und Hunde können das zum Beispiel. Frösche und Insekten aber nicht.

Warum die Tiere in der Kälte größer sind, weiß Maren Siebert vom Tierpark Berlin: „Gleichwarme Tiere wie die meisten Säugetiere und Vögel produzieren Wärme. Je größer das Tier ist, desto mehr Wärme entsteht.“ dpa

