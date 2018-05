Jeder muss es selbst wissen

Anzeige

An der Preisspirale zu drehen, ist selbstverständlich der einfachste Weg, wenn man hofft, Verhaltensänderungen herbeizuführen. Ob er auch immer der richtige und erfolgversprechende ist, muss freilich bezweifelt werden. Denn klar ist doch: Wer trinken will, der trinkt. Der besorgt sich Bier, Schnaps oder Wein, was immer er auch dafür bezahlen soll.

Und wer trinken muss, der wird auch durch staatlich erhöhte Preise nicht plötzlich suchtfrei und zum Abstinenzler. Diese Menschen sind krank, und sie brauchen Hilfe und Therapie.

Aufklärung wirkt

Viele Aufklärungs- und Präventionskampagnen zu den Gefahren des übermäßigen Alkoholkonsums hat es in den letzten Jahren gegeben. Sie waren erfolgreich. So belegen Umfragen und Studien inzwischen, dass Jugendliche von Jahr zu Jahr deutlich weniger und maßvoller trinken – es gibt zwar immer noch die Alkoholexzesse, das Komasaufen, keine Frage. Aber beides ist nicht gang und gäbe.