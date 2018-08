Jennifer Garner räkelt sich auf neuem Hollywood-Stern

Los Angeles (dpa) - Die US-Schauspielerin Jennifer Garner (46, «Dallas Buyers Club») ist auf ihrer neuen Sternen-Plakette auf dem Walk of Fame in Hollywood zu Boden gegangen. Im Blitzlichtgewitter der Fotografen räkelte sie sich am Montag auf dem im Bürgersteig des Hollywood Boulevards eingelassenen Stern.

Unter lautem Applaus von Fans posierte sie auch mit ihren drei Kindern - Violet (12), Seraphina (9) und Samuel (6) - ihren Eltern und Schwestern und zahlreichen Verwandten auf der frisch enthüllten Plakette.

Sie freue sich total über diese «unerwartete Ehre», strahlte Garner. Diesen Stern habe sie sich mit «harter Arbeit» aber auch Glück verdient, sagte die Schauspielerin.

Bei der Zeremonie hielten Garners Kollegen Judy Greer (43, «30 über Nacht»), Steve Carell (56, «Die Coopers - Schlimmer geht immer») und Bryan Cranston (62, «Wakefield») Lobreden auf die Schauspielerin. Sie sei eine wunderbare Freundin, Mutter und Darstellerin, schwärmten die Kollegen. Er freue sich darauf, wieder einmal ihren Leinwand-Ehemann zu spielen, witzelte Cranston in Anspielung auf ihren gemeinsamen Film «Wakefield» (2017).

Die Verleihung des 2641. Sterns hing zeitlich mit dem Kinostart des Thrillers «Peppermint» Anfang September zusammen. Unter der Regie des Franzosen Pierre Morel («96 Hours», «The Gunman») spielt Garner die Hauptrolle einer Frau, die den Tod ihres Mannes und ihrer Tochter zehn Jahre nach einer Straßenschießerei rächen will.

In Hollywood hatte Garner als Star der Agentinnen-Serie «Alias - Die Agentin» (2001 - 2006) ihren ersten Erfolg. Die Ex-Partnerin von Ben Affleck spielte in Filmen wie «Pearl Harbor», «Juno», «Valentinstag» und «Dallas Buyers Club» mit.