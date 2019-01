Jetzt elf Tote durch Lawinen

Innsbruck/Salzburg.In den Alpen ist trotz des Endes des zweiwöchigen Dauer-Schneefalls die Lawinengefahr hoch. „Die Situation bleibt ernst“, erklärte der Lawinenwarndienst Salzburg. In vielen Regionen galt die zweithöchste Warnstufe. Im österreichischen Kärnten starb ein 24-jähriger Skilehrer aus Tschechien unter einer Lawine. In Ramsau am Dachstein traf eine Schneewalze in der Nacht zu gestern ein Appartementhaus und ein Hotel. Die 60 Gäste und die Angestellten blieben laut Polizei unverletzt. Dank der Wetterberuhigung waren viele zeitweise von der Außenwelt abgeschnittene Orte wie Balderschwang in Bayern sowie Lech, Zürs und Sölden in Österreich wieder erreichbar. Größere Neuschneemengen sind aktuell nicht in Sicht.

Erste Wetterrekorde des Jahres

Der erneute Versuch, einen von einer Lawine verschütteten Skifahrer in Lech zu finden, blieb gestern zunächst ohne Erfolg. In Österreich sind in diesem Winter bisher elf Menschen in Lawinen ums Leben gekommen. Das sind für den Zeitraum vom 1. November bis Mitte Januar doppelt so viele wie im langjährigen Durchschnitt, wie das Österreichische Kuratorium für alpine Sicherheit mitteilte.

Der Dauerschnee in den Alpen hat für die ersten Wetterrekorde des Jahres gesorgt. „Wir haben schon jetzt an sechs Wetterstationen historische Niederschlagsrekorde“, sagte Andreas Friedrich, Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. In den bayerischen Orten Reit im Winkl, Kiefersfelden, Siegsdorf, Sigmarszell, Mittenwald und Holzkirchen seien die historischen Höchstwerte für Januar bereits übertroffen. dpa

