Jetzt geht der Wahlkampf richtig los

Milwaukee.In den USA hat die demokratische Partei ihren Kandidaten für die Präsidentschaftswahl gekürt: Joe Biden soll im November gegen den amtierenden Präsidenten Donald Trump antreten. Wegen der Corona-Krise gab es für den Politiker nach seiner Wahl am Dienstag kein größeres Fest mit vielen Leuten. Die meisten seiner Anhänger gratulierten ihm mit Videos von zu Hause.

Nun geht es für Joe Biden so richtig los. Alle vier Jahre wird in den USA in der Regel ein Regierungs-Chef gewählt, so wie bei uns. Doch ansonsten laufen die Wahlen dort etwas anders ab. Ein paar Unterschiede erklärt Fachmann Johannes Thimm: „In den USA gibt es praktisch nur zwei Parteien: die Demokraten und die Republikaner.“ Auf ihren Kandidaten oder ihre Kandidatin für die Präsidentschaftswahl einigen sie sich vorher. Diese können dann von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt werden. Joe Biden ist ein Demokrat. Die Republikaner wollen den amtierenden Präsidenten Donald Trump für die Wahl aufstellen.

Allerdings wählen die Leute in den USA ihren Präsidenten nicht direkt, erklärt der Experte. Stattdessen geben sie ihre Stimme Wahlmännern und Wahlfrauen. Diese wählen dann das Staatsoberhaupt. In den jeweiligen Bundesstaaten der USA gibt es unterschiedlich viele Wahlmänner. „Die Partei mit den meisten Stimmen in einem Staat gewinnt dort alle Wahlmänner“, sagt Johannes Thimm.

Es ist also egal, ob ein Kandidat in einem Staat eine deutliche oder nur eine knappe Mehrheit bekommt. „Dadurch kann es passieren, dass ein Kandidat landesweit die Wahl gewinnt, obwohl die Mehrheit der Wähler für den anderen gestimmt haben.“ Diese Art zu Wählen macht es schwieriger vorauszusagen, wie die Wahl ausgeht. Trotzdem vermuten Wahlforscher, dass Joe Biden gewinnt. Die Entscheidung fällt, wenn die Leute am 3. November losgehen und ihre Stimme abgeben. dpa

