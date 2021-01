Joe Biden hat ein Herz für „Champ“ und „Major“

Washington.Endlich ziehen wieder Hunde ins Weiße Haus – der künftige Präsident Joe Biden nutzt sie schon jetzt sympathiesteigernd. „Major und Champ wünschen Ihnen frohe Weihnachten“, schrieb er bei Instagram zu einem Video, das die Deutschen Schäferhunde unter dem Weihnachtsbaum zeigt. Dabei wird deutlich, wie unterschiedlich die Temperamente der beiden sind: Major, der erste „First Dog“ aus einem Tierheim, tobt durchs Haus. Champ dagegen drapiert sich würdevoll zwischen den Geschenken. Nahezu 300 000 Tierfreunde setzten bereits ein Like unter das Video.

Clintons mit Katze „Socks“

Fast alle US-Präsidenten wurden von Haustieren begleitet, als sie in Amerikas berühmteste Adresse 1600 Pennsylvania Avenue NW, Washington, DC 20500, übersiedelten. Meist waren es Hunde. Bill Clintons Tochter Chelsea brachte allerdings eine Katze ins Weiße Haus: Findelkind „Socks“ mit seiner schwarz-weißen Fellzeichnung war die meistfotografierte Mieze der 90er-Jahre. Die US-Designerin Judith Leiber entwarf für die damalige First Lady Hillary Clinton 1996 gar eine Socks-Handtasche.

Es war nicht das einzige Mal, dass die „First Pets“ als ebenso große Stars gefeiert wurden wie ihre Besitzer. Kaum ein Kläffer war so populär wie Bo, der Portugiesische Wasserhund von Barack Obama. Bevor die Familie sich den Vierbeiner anschaffte, gelang es dem neuen Präsidenten mit einem politisch geschickten Schachzug, Amerikas Wähler in den Entscheidungsprozess einzubinden: Er ließ abstimmen, welche Hunderasse sich die First Family anschaffen sollte. Den Zuschlag bekam der wollige Hund aus der Algarve. Sofort war Bo Amerikas Liebling.

Während Obamas tierische Umfrage dazu diente, es menscheln zu lassen, haben Politiker vor ihm ihre Haustiere auch als politisches Kapital eingesetzt. So musste Richard Nixon, als er 1952 Vizepräsident unter Dwight Eisenhower werden wollte, zu Vorwürfen Stellung nehmen, er habe von politischen Spendern Schmiergelder angenommen. Sechs Wochen vor der Wahl hielt Nixon vor den Republikanern eine halbstündige Rede, wies die Anschuldigungen von sich und attackierte seine Gegner.

Geschenkter Cockerspaniel

Ein Spender-Geschenk aber räumte er ein, nämlich einen Cockerspaniel namens Checkers. „Checkers werde ich nicht zurückgeben, denn er ist unserer Familie schon zu sehr ans Herz gewachsen“, gab der spätere Präsident zum Besten. Eisenhower und Nixon gewannen die beiden darauffolgenden Präsidentschaftswahlen. Die sogenannte „Checkers-Rede“ war nach Ansicht von Historikern der Wendepunkt, der Nixons Karriere rettete.

Im Kalten Krieg diente ein Vierbeiner zunächst der Diplomatie und entfaltete schließlich ungeahnte politische Wirkung. Nachdem ihm der sowjetische Premier Nikita Chruschtschow 1961 einen Hund namens Pushinka geschenkt hatte, war John F. Kennedy so angetan, dass er die Schweinbucht-Invasion in Kuba verschob. Pushinkas Mutter war übrigens Strelka, die von den Sowjets ins All geschossen wurde und lebend zurückkehrte.

In früheren Zeiten liebten Präsidenten exotischere Menagerien und beeindruckten damit Staatsgäste. Schon Thomas Jefferson, einer der Gründerväter der Nation, hielt neben Grizzlybären auch Pfauen. Unter Theodore Roosevelt, der erste Präsident, der im 20. Jahrhundert antrat, liefen Zebras, Kojoten und Bären über den Südrasen. Auch besaß er einen Löwen und einen einbeinigen Hahn.

Nur einer wollte von Haustieren nichts wissen, schon gar nicht von Hunden. Donald Trump soll gesagt haben, dass Tiere „Menschen ohne Klasse“ seien. Brooke Janis, die ein Buch über Hunde im Weißen Haus geschrieben hat, rät ihm Folgendes: „Er sollte es sich anders überlegen, denn Trump ist jemand, der dringender als fast jeder andere Mensch einen Freund braucht. Und einen besseren Freund als einen Hund kann er nicht haben“.

