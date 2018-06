Joe Jackson gestorben

Anzeige

Los Angeles.Joe Jackson (Bild), Vater des 2009 gestorbenen Popstars Michael Jackson, ist tot. Die Nachlassverwalter des Michael Jackson Estate bestätigten diese Nachricht gestern, ohne Details zu nennen. Joe Jackson wurde 89 Jahre alt. Laut Medienberichten, die sich auf Menschen im Umkreis der Familie beriefen, starb er in der Nacht zum Mittwoch in Los Angeles. Demnach hatte er an einer Krebserkrankung gelitten und war vergangene Woche ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Joe Jackson war vor allem als erster Manager seines Sohnes Michael sowie der Band „Jackson 5“ bekannt, die aus fünf seiner Söhne bestand. Die junge Band fuhr in den 1970er Jahren beim Label Motown noch vor Größen wie Marvin Gaye und Stevie Wonder einen Hit nach dem anderen ein, darunter „I Want You Back“, „ABC“ und „I’ll Be There“. Jackson war insgesamt Vater von zehn Kindern. dpa (Bild:dpa)