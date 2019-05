Madrid.Fünf Jahre nach seiner Abdankung geht der frühere spanische König Juan Carlos (81/Bild) endgültig in Rente. Am 2. Juni werde er sich aus dem öffentlichen Leben zurückziehen und keine repräsentativen und institutionellen Aufgaben mehr übernehmen, teilte der Ex-Monarch in einem Brief an seinen Sohn und Nachfolger Felipe VI. (51) mit. Juan Carlos war von November 1975 bis Juni 2014 König. dpa (Bild: dpa)

