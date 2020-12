Juan Carlos möchte nicht in der Ferne sterben

Madrid.Er sei ein „König des Schwarzgeldes“ gewesen, empören sich die Menschen auf der Straße. Die spanische Satirezeitschrift „El Jueves“ zeigte auf dem Titelblatt eine Karikatur, auf der sich Juan Carlos I. mit Reisetaschen voller Geld aus dem Staub macht.

Vor vier Monaten ist der König im Ruhestand, der 2014 die Krone an seinen Sohn Felipe VI. übergab, im Ausland untergetaucht. Wie ein Dieb war Juan Carlos Anfang August in aller Heimlichkeit und über Nacht aus dem Palast in Madrid verschwunden. Inzwischen weiß man, dass er damals mit einem Privatjet nach Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten geflogen war.

Zunächst hieß es, Juan Carlos habe sich in einem Luxushotel in Abu Dhabi eingemietet, wo er eine Suite bewohne, die rund 6000 Euro pro Nacht koste. Nun will Spaniens größte Zeitung „El País“ erfahren haben, dass der König auf Einladung der in den Emiraten regierenden Herrscherfamilie Al Nahyan in einem der vielen Paläste lebe.

Spaniens Hofpresse berichtet, dass sich Juan Carlos, der schon seit Jahren mit Krücken läuft, in seinem Luxusdomizil die Zeit mit Rehabilitation vertreibt. Auch von Heimweh des Ex-Monarchen ist die Rede. Und dass er Weihnachten gern zu Hause feiern würde. Doch möglicherweise ist Ihre Hoheit im Wüstenparadies gar nicht so einsam. Königshausexpertin Pilar Eyre geht davon aus, dass er sich nicht allein in Abu Dhabi aufhält, sondern von einer „treuen Freundin“ begleitet wird. Klar scheint nur, dass es sich nicht um Corinna zu Sayn-Wittgenstein, die berühmteste „amiga“ des Schürzenjägers Juan Carlos, handelt.

Einst beliebt wie kein Zweiter

Doch wie konnte der Mann, der mal als einer der angesehensten europäischen Royals galt und in seiner Heimat so beliebt wie kaum ein Zweiter war, so tief fallen? Ein Bonvivant, der die Gesellschaft reicher Freunde und das schöne Leben in vollen Zügen genoss, war er schon immer. Das störte früher die wenigsten. Schließlich war „El Rey“ charmant und nicht zuletzt auch der vielgefeierte Retter der spanischen Demokratie. Im Februar 1981, gut fünf Jahre nach dem Tod von Diktator Francisco Franco, brachte er Putschisten mit einer resoluten Rede an die Nation zur Aufgabe.

Nicht nur auf die Entschlossenheit des Königs, auch auf seine Eskapaden waren die Spanier jahrzehntelang ein bisschen stolz. „Heute ticken die Menschen hierzulande, auch die Politiker und die Richter, anders“, kommentierte jüngst „La Vanguardia“.

In Spanien laufen drei Ermittlungsverfahren gegen den Mann, der von 1975 bis 2014 königliches Staatsoberhaupt war. Dabei geht es um geheime Auslandskonten in Finanzoasen, in denen Millionen zweifelhafter Herkunft lagern.

Zur Abwendung eines Strafverfahrens wegen Steuerhinterziehung hat Juan Carlos 678 000 Euro an den Fiskus gezahlt. Das teilte sein Anwalt am Mittwoch mit. Damit habe Carlos eine Steuerschuld beglichen, die sich aus der jahrelangen Nutzung von Kreditkarten ergeben habe, die ihm von dem befreundeten mexikanischen Unternehmer Allen Sanginés-Krause zur Verfügung gestellt worden seien, berichteten die Zeitungen „El País“ und „La Vanguardia“.

Das Leben des Monarchen galt bisher als Tabu. Was vermutlich dazu beitrug, dass Vaterschaftsklagen und jahrelang kursierende Hinweise auf illegale Aktivitäten in den Schubladen verstaubten. Eine Einstellung der Ermittlungen könnte eine Tür für die Rückkehr des 82-jährigen Altkönigs öffnen. „Er hat Angst, in der Ferne zu sterben“, heißt es.

Hinsichtlich einer Heimkehr hat aber auch Felipe VI. ein Wörtchen mitzureden. Denn sein Vater ist zur Belastung für die Monarchie geworden. Umfragen zufolge können sich heute immer mehr Spanier vorstellen, in einer Republik mit einem gewählten Staatspräsidenten zu leben. Bei vielen hält sich die Trauer über Carlos’ Abwesenheit in Grenzen.

Letzteres scheint auch für Altkönigin Sofía (82) zu gelten, die ebenfalls im Visier der Ermittler ist. Auch sie soll ihr Luxusleben jahrelang aus dubiosen Geldquellen bestritten haben. Seit Jahren lebt sie getrennt von Juan Carlos. Als sie jüngst gefragt wurde, ob sie Kontakt zu ihm habe, antwortete Sofía gut gelaunt: „Mein Gott, was für eine Frage.“ (mit dpa)

