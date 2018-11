Jubel! Freu! Kreisch!

Mannheim.Wahlweise zwei Langspielplatten, zwei Frisbeescheiben oder zwei gefrorene Pizzen links und rechts am Kopf – und „jeder Mensch auf der Welt ruft: Micky Maus!“ Fernsehmoderatorin Hella von Sinnen ist überzeugt: „Maus hat es echt geschafft!“ So zumindest gratuliert sie der Comicfigur im Jubiläumsband des deutschen Lizenzverlages Egmont/Ehapa zum 90. Geburtstag.

„Steamboat Willie“ wird gefeiert

Die Silhouette hat sich zum finanzstarken Markenzeichen des Disney-Konzerns gemausert. Entstanden sind die drei Kreise aber aus der Not. Anfang 1928 hatten Walter (Walt) Disney (1901-1966, kleines Bild links) und sein Bruder Roy (1893-1971) ein Problem: Das Disney Brothers Cartoon Studio taumelte in die Pleite. Auf einer Zugfahrt durch die USA kam der rettende Geistesblitz. „Die Idee ergriff schlagartig Besitz von mir: eine possierliche, drollige kleine Maus“, erzählte Walt Disney Jahre später in einem Interview. Eine rote Samthose mit zwei Knöpfen – schon war Micky in seinem Kopf geboren. Aus Zeitgründen galt zudem die Vorgabe: „Er musste vor allem einfach zu zeichnen sein.“ Zeichner Ub Iwerks (1901-1971, Bild rechts) setzte die Idee zusammen mit Walt Disney auf Papier um.

Am 18. November 1928 lief im New Yorker Colony Theatre mit „Steamboat Willie“ schließlich ein Micky-Film an, in dem es knurrte, knallte und quietschte. Disney war fasziniert von der noch neuen Technik des Tonfilms und setzt sie bei diesem Film erstmals ein. Der Erfolg gab ihm recht: Publikum und Kritikern feierten den rund acht Minuten langen Streifen „als echten Leckerbissen der Unterhaltung“. Der Auftritt Mickys als frecher Schiffsjunge, der lieber mit seiner Freundin Minnie Musik macht, als Befehle des mürrischen Kapitäns Kater Karlo auszuführen, gilt seither als Geburtsstunde der Comic-Ikone.

Heute hat Micky Maus einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame, über 14 Millionen Fans im sozialen Netzwerk Facebook und das einst kleine Studio der Brüder Disney ist zu einem Imperium mit 55,6 Milliarden US-Dollar (rund 49,2 Milliarden Euro) Umsatz gewachsen. In die vier Vergnügungsparks – der erste wurde 1955 im kalifornischen Anaheim eröffnet, später folgten Orlando (Florida/USA), Tokyo (Japan) und Paris (Frankreich) – sind bisher weit über eine Milliarde Menschen geströmt.

Kooperation mit Modefirmen

Und selbst einen grammatischen Fall hat die Maus den Deutschen schmackhaft gemacht: den Inflektiv. Scherzhaft wird er auch Erikativ genannt – nach Erika Fuchs (1906-2005), die als erste Chefredakteurin das seit 1951 in Deutschland erscheinende „Micky-Maus“-Heft entscheidend prägte. Beim Übersetzen der Original-Geschichten legte die promovierte Kunsthistorikerin den Figuren auf den Wortstamm reduzierte Verben als Geräusche in Münder, Schnauzen und Schnäbel. So wurde aus stöhnen „stöhn!“ oder aus kreischen „kreisch!“.

Zum 90. Geburtstag des ehemaligen Retters läuft die Marketing-Maschinerie auf Hochtouren: Bereits im Juli stellten vier deutsche Modelabels (Odeeh, Rianna + Nina, Strenesse und William Fan) Kreationen in Kooperation mit Disney bei der Fashion Week in Berlin vor. Nun folgen unter anderem Partys in allen Disney-Vergnügungsparks, ein Pop-Up-Museum mit Originalzeichnungen in New York, Bücher oder Sonderausgaben des „Lustigen Taschenbuchs“ und „Micky Maus“-Magazins.

Wer ebenfalls vom Erfolg der Maus profitieren will, sollte die Augen gut aufhalten: der Sammlerwert der ersten Ausgabe des „Micky Maus“-Hefts von 1951 beträgt in sehr gutem Zustand rund 12 000 Euro – um eines davon aufzuspüren, bedarf es allerdings mindestens genauso viel detektivischen Spürsinns, wie ihn Micky oft beweist.

