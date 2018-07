Jugendfußballer wieder zurück bei Familien

Anzeige

Wiedergeburt im Kloster

Vor allem der 14-jährige Adul – der Einzige, der passabel Englisch spricht – zeigte Entertainer-Qualitäten. Der Junge, der nicht einmal einen thailändischen Pass besitzt, berichtete noch einmal, wie sich die Entdeckung zugetragen hatte. Und dass sie eigentlich nur eine Stunde in der Höhle bleiben wollten. Es wurden 17 Tage daraus. Adul jetzt: „Diese Erfahrung hat mir deutlich gemacht, was das Leben für ein Wert hat. Und was für Folgen ein einziger Fehler haben kann.“

Dann kam der Trainer dran: Ekkapol Chantawong (25), verantwortlich dafür, dass das Team trotz aller Warnungen mitten in der Regenzeit in die Höhle stieg. Angeblich kam die Idee von ein paar Jungen, die zuvor noch nie dort waren. Als das Thema zur Schuldfrage wechselte, sprach der frühere Mönch in der Mehrzahl: „Wir sind uns bewusst, dass wir das verursacht haben.“ Heute würde er mit den Jungen nicht mehr in die Höhle gehen. Davon, dass er selbst strafrechtlich belangt werden könnte, redet in Thailand inzwischen niemand mehr. Am größten ist die Verehrung für den Marinetaucher Saman Kunan (38), der bei den Vorbereitungen für die Rettungsaktion ums Leben kam. Der Ex-Militär wurde posthum vom König um sieben Ränge nach oben befördert. US-Unternehmer Elon Musk hat sich für seine Schimpftirade gegen einen der Rettungstaucher entschuldigt. Der mehrfache Milliardär schrieb gestern im Kurznachrichtendienst Twitter, er habe aus Wut über Unwahrheiten gehandelt, die der britische Taucher Vern Unsworth gesagt habe.

Gegen die kollektive Entlassung der „Wildschweine“ – einen Tag früher als geplant – hatten schließlich auch die Mediziner nichts mehr einzuwenden. Dann durften alle nach Hause zu den Familien. Bald ist wieder Schule. Es gibt auch schon weitergehende Pläne. Die Rede ist davon, dass sich die Jungen alle gemeinsam den Kopf scheren lassen und eine Zeit lang in ein buddhistisches Kloster gehen. Für Leute, die ein Unglück hinter sich haben, ist es in Thailand durchaus üblich, sich auf diese Weise zu „reinigen“. Der Großvater eines Jungen, Seewad Sompiangjai, meint dazu: „Das ist, als ob sie (in der Höhle) gestorben wären – und jetzt wieder geboren. Das ist zu ihrem eigenen Schutz.“

