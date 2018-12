Jugendlicher unter Verdacht

Corinaldo.Nach der Massenpanik mit sechs Toten in einer Diskothek in Italien ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen Minderjährigen. Der Vorwurf laute unter anderem auf fahrlässige Tötung, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa nach einer Pressekonferenz gestern in Ancona. Die Ermittler zeigten sich aber äußerst zurückhaltend: Die Beweislage sei schwach.

Der Jugendliche wird verdächtigt, in der Nacht auf Samstag Reizgas in dem Nachtclub „Lanterna Azzurra“ in Corinaldo unweit der Hafenstadt Ancona versprüht und damit eine Panik ausgelöst zu haben. Gegen sieben weitere Personen werde ermittelt, darunter auch die Betreiber des Clubs, berichtete Ansa. Die Panik war vor dem Beginn des Auftritts des italienischen Rap-Stars Sfera Ebbasta ausgebrochen. Der Zustand einiger Schwerverletzter besserte sich gestern, wie italienische Medien berichteten. Doch fünf Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren überlebten das Unglück nicht. Außerdem starb eine Mutter, die ihre Tochter zum Konzert begleitet hatte. Offen blieb bislang, wie viele Besucher sich wirklich in der Disco aufgehalten haben und ob diese an dem Abend überfüllt gewesen sei. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.12.2018