„Julen, halte durch!“

Málaga.Ein neuer Rückschlag hat die Bergung eines verschollenen Kleinkindes aus einem tiefen Schacht in Spanien am Wochenende verzögert. Bei der Bohrung eines Bergungstunnels stießen die Helfer auf einen großen Felsbrocken. Bis gestern Nachmittag habe man daher nur 40 von insgesamt 60 Metern geschafft, teilten die Helfer in Totalán nahe der südlichen Küstenstadt Málaga mit. Mit den Eltern des zweijährigen Julen, die 2017 einen dreijährigen Sohn wegen eines Herzversagens verloren, leidet ganz Spanien.

Seit Tagen ohne Lebenszeichen

Am Samstag hatte man noch gehofft, den Zugang, der senkrecht zum Schacht verläuft, beim Ausbleiben neuer größerer Probleme bis gestern Morgen fertigstellen zu können. Alles deutete gestern aber darauf hin, dass man Julen auf keinen Fall vor heute Abend wird finden können. Denn nach Fertigstellung des Tunnels müssen Minenarbeiter eine horizontale, vier Meter lange Verbindung zu dem Schacht herstellen, in dem das Kind vermutet wird. Dafür wird man den Angaben zufolge mindestens 20 Stunden benötigen.

Die erfahrenen Bergleute sollen in einem eigens gebauten Metallkorb heruntergelassen werden und in dem nur einen guten Meter breiten Tunnel lediglich mit Spitzhacken und Presslufthämmern arbeiten. Wegen der Sicherheit des Kindes und auch der Helfer müsse man mit äußerster Vorsicht vorgehen, hatte der Sprecher der Einsatzkräfte Ángel García Vidal erklärt. Von dem Kleinen gibt es seit dem 13. Januar kein Lebenszeichen. Mit jeder Minute werden deshalb die Hoffnungen auf einen glücklichen Ausgang geringer. Experten versicherten noch immer, es sei nicht ausgeschlossen, dass das Kind noch am Leben sei. Julen soll bei einem Ausflug seiner Familie in das Loch gefallen sein, das einen Durchmesser von nur 25 bis 30 Zentimetern hat. Bei Kamera-Aufnahmen wurde im Schacht in einer Tiefe von gut 70 Metern eine Tüte mit Süßigkeiten entdeckt, die Julen bei sich hatte. Lose Erde verhinderte, mit der Kamera tiefer vorzudringen.

Kinderarzt: Rettung noch möglich

Die Liste der Probleme, auf die die Einsatzkräfte stießen, ist lang. Der Unglücksort am Hügel Cerro de la Corona ist mit größeren Fahrzeugen und schweren Maschinen aufgrund der steilen und engen Wege äußerst schwer zugänglich. Bei der Einebnung des Geländes musste man 35 000 Kubikmeter Erde und Steine abtragen. Und dass man keinen Kontakt zum Verschollenen hat, erschwert das Ganze zusätzlich. „Wir haben aber weiterhin die Hoffnung, Julen lebend bergen und zu den Eltern bringen zu können“, beteuerte Ingenieur García Vidal und erklärte für die rund 100 Helfer: „Julen ist inzwischen zum Sohn von uns allen geworden, wir wollen und werden ihn da rausholen.“ Dorfbewohner stellten Julens Eltern und den Helfern Essen und Unterkunft zur Verfügung. Bei einer Solidaritätsaktion hielten Kinder Plakate mit der Aufschrift „Julen, halte durch!“ hoch.

Eine Frage hörte man unterdessen immer wieder: Kann ein Zweijähriger in einem tiefen Loch ohne Nahrung und Wasser und möglicherweise mit Verletzungen mehr als Woche lang überleben? Iván Carabaño hegt noch Hoffnung. „In einer Extremlage kämpft der menschliche Organismus in einer unvorstellbaren Art und Weise ums Überleben“, wurde der angesehene Madrider Kinderarzt gestern von der Zeitung „El País“ zitiert.

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.01.2019