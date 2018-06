Jungen sitzen in Höhle fest

Anzeige

Bangkok.Retter in Thailand versuchen verzweifelt, eine in einer Tropfsteinhöhle eingeschlossene Jugend-Fußballmannschaft freizubekommen. Eine Sturzflut habe der Mannschaft und ihrem Trainer den Weg nach draußen versperrt, teilte die Polizei der nordthailändischen Provinz Chiang Rai gestern mit. Die Helfer hätten bislang keinen Kontakt zu den Jungen, glaubten aber, dass es noch Hoffnung für die Vermissten gebe.

„Wir glauben, dass sie noch am Leben sind“, sagte der stellvertretende Provinzgouverneur Passakorn Boonyalak. Bei ihrer Rettungsaktion durchsuchten Spezialkräfte, darunter auch Taucher, die Tham Luang – Khun Nam Nang Non-Höhle, konnten die Jugendlichen aber zunächst nicht finden, wie der örtliche Polizeichef sagte. Die Rettungskräfte hätten unter anderem Rucksäcke und Fußabdrücke der Jugendlichen in einem vier Kilometer langen Tunnel entdeckt. Am Ende dieser Passage liegt eine große Kammer – die Retter vermuten, dass die Mannschaft dort festsitzt und Luft zum Atmen hat.

Weil die Strömung sehr stark war und das Hochwasser weiter stieg, konnten Taucher die Vermissten zunächst nicht erreichen. Am späten Montagabend (Ortszeit) unterbrachen die Helfer ihre Arbeit. Sie sollte heute Morgen wieder aufgenommen werden.