Jury für Männer erstmals tabu

Kandidatinnen für die „Miss Germany“-Wahl stehen in Rust auf der Bühne. © dpa

Rust.Der Schönheitswettbewerb „Miss Germany“ lässt erstmals in seiner 93-jährigen Geschichte eine rein weibliche Jury über Sieg und Niederlage entscheiden. Das Wahlgremium bestehe in diesem Jahr aus mehreren Frauen, teilten die Organisatoren am Donnerstag in Rust bei Freiburg mit. Männer seien erstmals nicht dabei.

Jury-Mitglieder seien diesmal unter anderem RTL-Moderatorin Frauke Ludowig (56), Karate-Kämpferin Anna Lewandowska (31) sowie die frühere CSU-Politikerin Dagmar Wöhrl (65) aus der Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“. Wöhrl war 1977 „Miss Germany“. Gewählt wird die neue „Miss Germany“ am 15. Februar im Europa-Park in Rust. Es treten dann 16 junge Frauen an, jede von ihnen vertritt ein Bundesland.

Persönlichkeit im Vordergrund

„Miss Germany“ ist dem Veranstalter zufolge der älteste und bedeutendste Schönheitswettbewerb in Deutschland. Es gibt ihn seit 1927. Im vergangenen Sommer hatte der Veranstalter des Wettbewerbs angekündigt, nicht mehr allein das Aussehen der Kandidatinnen bewerten zu wollen. Persönlichkeit, Charakter und Lebensgeschichte sollten künftig im Vordergrund stehen.

So seien auch regionale Vorwahlen auf dem Laufsteg weggefallen, sagte Organisator Max Klemmer vor einem halben Jahr. Junge Frauen könnten sich nun über Social Media und Videopräsentationen bewerben. Im vergangenen Jahr wurde zudem im Finale des Wettbewerbs die Vorstellungsrunde im Bikini oder anderer Bademode gestrichen. dpa

