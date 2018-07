Justin Bieber und Hailey Baldwin sind verlobt

Anzeige

Los Angeles (dpa) - Mit einer öffentlichen Liebeserklärung und einem Bekenntnis zum christlichen Glauben hat Justin Bieber (24) seine Verlobung mit Hailey Baldwin (21) bestätigt.

«Du bist die Liebe meines Lebens», schrieb der kanadische Sänger am Montag auf Instagram an die Adresse des US-Models. «Mein Herz gehört ganz und gar Dir, und ich werde dich immer an erste Stelle setzen.» US-Medien hatten bereits zuvor von der Verlobung berichtet.

Demnach hielt Bieber («Sorry»), der neuerdings längere Haare und Schnurrbart trägt, am Wochenende auf den Bahamas um die Hand seiner Freundin an. Das Promi-Portal «TMZ.com» veröffentlichte ein Foto von Baldwin mit einem funkelnden Ring am Finger.