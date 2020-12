Kälber vor dem Feuer gerettet

Iffezheim.Dem beherzten Einsatz ihres Fahrers verdanken 176 Kälber ihr Leben. Der Fahrer eines Tiertransporters rettete in der Nähe von Iffezheim (Kreis Rastatt) die in Not geratenen Jungtiere aus seinem brennenden Anhänger. Der Mann war auf der Bundesstraße 500 unterwegs, als er das Feuer bemerkte, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin habe er am Mittwochabend das Gespann angehalten, den Anhänger abgekoppelt und sogleich mit der Rettung der Tiere begonnen.

Notbleibe in Mulhouse

Die Einsatzkräfte pferchten die ungefähr zwei Wochen alten Kälber im Anschluss mit Leitern ein. Nach Angeben eines Polizeisprechers wurde keines der Tiere verletzt. Andere Tiertransporter brachten sie noch am Abend ins französische Mulhouse. Das war nicht ihr Bestimmungsort, sondern dient nur als vorübergehende Bleibe. Denn nur dort habe es eine ausreichend große Versorgungsstation für Kälber gegeben, hieß es.

Neben Polizei und Feuerwehr waren am Mittwochabend auch Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks und Mitarbeiter des Veterinäramts vor Ort. Der Schaden an dem Lastwagen war zunächst unklar. Der Brand wurde dem Polizeisprecher zufolge vermutlich von einem technischen Defekt verursacht. Die Bundesstraße in Richtung Iffezheim war für mehr als fünf Stunden gesperrt. Wegen der Gefahr ausbrechender Kälber galt zudem auf der nahen Autobahn 5 zeitweise ein Tempolimit. Der entstandene Sachschaden war zunächst unklar. lsw

