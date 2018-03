Kälterekord auf der Zugspitze

Anzeige

Offenbach.Deutschland bibbert: Hoch „Hartmut“ lässt die Temperaturen weiterhin tief in den Keller fallen. In den kommenden Nächten kann es nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) noch kälter werden als zuletzt. Bereits die Nacht auf Dienstag sorgte für Rekorde. Bitterkalte minus 30,5 Grad wurden auf der Zugspitze gemessen – der dort Ende Februar niedrigste jemals erreichte Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1901. Erst Richtung Wochenende sind wieder mildere Werte zu erwarten – pünktlich zum meteorologischen Frühlingsanfang am Donnerstag. Nach der Vorhersage sind aber in windgeschützten Tälern der Alpen und Mittelgebirge erneut Nachttemperaturen von weniger als minus 20 Grad möglich. Ab März wird es aber dank Hoch „Ulrike“ entlang des Rheins milder. Am Sonntag sind demnach am Oberrhein sogar zweistellige Plusgrade möglich.

Am Dienstag brachten Eis und Schnee Autofahrer im Nordosten in Schwierigkeiten. An der Ostsee rückten Eisbrecher aus. Im Südwesten berichteten die Pannenhelfer des ADAC von einem Einsatzrekord wegen schwacher oder defekter Batterien sowie eingefrorener Kühlsysteme.

Trotz seines eisigen Endes ist der Winter 2017/2018 in Deutschland im Vergleich mild gewesen. Die Durchschnittstemperatur betrug 1,6 Grad und lag damit 1,4 Grad über dem Schnitt der Jahre 1961 bis 1990 und 0,7 Grad über dem Schnitt der Jahre 1981 bis 2010. Wenig Frost gab es im Dezember und Januar, in Rheinfelden am Hochrhein war es am 3. Januar mit 16,2 Grad am wärmsten. Eisig kalt präsentierte sich der Februar: In Gießen und Chemnitz beispielsweise sei keine einzige Nacht frostfrei gewesen.