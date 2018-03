Kälteste Nacht mit minus 18,3 Grad

Anzeige

Offenbach/München.Für die letzte Februarwoche erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) klirrende Kälte in Mitteleuropa. Im Süden und in der Mitte sollten zum Wochenanfang den Meteorologen zufolge Tiefstwerte zwischen minus 9 und minus 15 Grad herrschen, vereinzelt sogar minus 20 Grad.

Schon in der Nacht auf Sonntag war es eisig: Die tiefste Temperatur des bisherigen Jahres mit minus 18,3 Grad meldete die Wetterstation auf dem Fichtelberg in Sachsen, wie der DWD mitteilte. Das Bild zeigt Ausflügler auf dem zugefrorenen Kanal vor dem Nymphenburger Schloss in München. Bild: dpa