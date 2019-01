Kältewelle rollt über die USA

Washington.Millionen Menschen im Mittleren Westen der USA müssen sich auf eine extreme Kältewelle mit Temperaturen von minus 34 Grad Celsius und darunter einstellen. Der Nationale Wetterdienst (NWS) warnte am Dienstag (Ortszeit) vor „lebensbedrohlichen, arktischen Winden“ und gefühlten Temperaturen um die minus 45 Grad Celsius. „Dies sind sehr gefährliche Bedingungen, die in weniger als fünf Minuten zu Erfrierungen auf ungeschützter Haut führen können“, twitterte das NWS-Büro in Minneapolis. Rund 212 Millionen Einwohner müssten bis morgen mit Minusgraden rechnen, hieß es.

Verantwortlich für die „arktische Kälte“ ist der sogenannte Polarwirbel, ein Band kalter Westwinde, das normalerweise über dem Nordpol kreist. Zum Mittleren Westen gehören Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Ohio, South Dakota und Wisconsin.

Ein 55-Jähriger in Milwaukee starb am Sonntag wegen der Kälte, wie CNN berichtete. In Minnesota sei ein Tag danach ein 22-Jähriger zu Tode gekommen. Die Gouverneure von Illinois und von Wisconsin riefen den Katastrophenfall aus.

Bis gestern seien wegen der Kälte auf diversen Flughäfen mehr als 2700 Flüge gestrichen worden, berichtete der Sender CNN. Wegen des Frosts können die Zusteller des US-Postdienstes vielerorts nicht arbeiten. Zudem bleiben manche Schulen und Universitäten zu. dpa

