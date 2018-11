Kalenderblatt 2018: 16. November

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa © dpa

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 16. November 2018:

46. Kalenderwoche

320. Tag des Jahres

Noch 45 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Skorpion

Namenstag: Margareta, Otmar

HISTORISCHE DATEN

2016 - Die Oxford Dictionaries haben das Wort «post-truth» (postfaktisch) zum internationalen Wort des Jahres 2016 gewählt, teilt der Verlag mit.

2013 - Die Mitte-Rechts-Bewegung des früheren italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi zerbricht im Streit um Namen und Regierungsbeteiligung. Berlusconi geht mit seiner Forza Italia (FI) in die Opposition.

2008 - Auf dem Bundesparteitag der Grünen in Erfurt werden Renate Künast und Jürgen Trittin zu Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl bestimmt. Am Vortag wählten die Grünen Cem Özdemir als Vorsitzenden in die Doppelspitze mit Claudia Roth.

1998 - Das Kassationsgericht in Rom bestätigt die lebenslänglichen Haftstrafen wegen Kriegsverbrechen gegen Erich Priebke und Karl Hass. Die beiden früheren SS-Offiziere waren im März 1944 an der Erschießung von 335 Geiseln in den Ardeatinischen Höhlen in Italien beteiligt.

1988 - Benazir Bhutto gewinnt die Parlamentswahlen in Pakistan. Als erste Frau in einem islamischen Land wird sie bald darauf Regierungschefin.

1953 - Der Deutsche Kinderschutzbund wird auf Anregung des Kinderarztes Fritz Lejeune in Hamburg ins Leben gerufen.

1933 - Die Vereinigten Staaten erkennen die Sowjetunion an.

1928 - Adolf Hitler spricht nach Aufhebung seines Redeverbots in Preußen erstmals im Berliner Sportpalast.

1918 - Nach der Abdankung des österreichischen Kaisers Karl I. - als Karl IV. ungarischer König - wird in Ungarn die Republik ausgerufen.

GEBURTSTAGE

1958 - Anne Holt (60), norwegische Krimiautorin («In Staub und Asche», «Seelig sind die Dürstenden»)

1948 - Chi Coltrane (70), amerikanische Sängerin und Pianistin («Thunder and Lightning», «Go Like Elijah»)

1948 - Arie Haan (70), niederländischer Fußballtrainer (VfB Stuttgart 1987-90)

1948 - Norbert Lammert (70), deutscher Politiker (CDU), Präsident des Deutschen Bundestages 2005-2017

1953 - Brigitte Zypries (65), deutsche Politikerin (SPD), Bundesministerin für Wirtschaft und Energie 2017-2018, Bundesjustizministerin 2002-2009

TODESTAGE

2015 - David Canary, amerikanischer Schauspieler («Bonanza»), geb. 1938

2000 - Josef Ertl, deutscher Politiker (FDP), Bundesminister für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten 1969-1983, geb. 1925