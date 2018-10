Kalenderblatt 2018: 18. Oktober

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa © dpa

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 18. Oktober 2018:

42. Kalenderwoche, 291. Tag des Jahres

Noch 74 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Waage

Namenstag: Mono, Lukas, Gwenn

HISTORISCHE DATEN

2017 - Wegen des schlechten Ergebnisses seiner sächsischen CDU bei der Bundestagswahl kündigt Ministerpräsident Stanislaw Tillich überraschend seinen Rücktritt im Dezember an. Die AfD war stärkste Kraft vor der Union geworden.

2013 - Die Europäische Union und Kanada vereinbaren ein Wirtschafts- und Handelsabkommen (Ceta), das unter anderem den Wegfall von 99 Prozent aller Zölle beinhaltet.

2008 - Auf einem SPD-Sonderparteitag in Berlin wird Außenminister Frank-Walter Steinmeier zum Kanzlerkandidaten gekürt. Franz Müntefering wird Nachfolger von Kurt Beck, der als SPD-Chef aufgegeben hatte.

2003 - Profi-Boxer Darius Michalczewski wird als Weltmeister im Halbschwergewicht entthront. Er verliert in Hamburg seinen Titel der World Boxing Organization (WBO) an Juli Cesar Gonzalez.

1993 - In München wird die Bayerische Theaterakademie eröffnet, die erstmals in Deutschland umfassende Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten für den künstlerischen Bühnennachwuchs bietet.

1988 - In der Londoner Royal Festival Hall wird der rekonstruierte, angeblich erste Satz von Beethovens zehnter Symphonie uraufgeführt.

1913 - In Leipzig wird das 91 Meter hohe Völkerschlachtdenkmal in Gedenken an die Befreiungsschlacht gegen Napoleon im Oktober 1813 eingeweiht.

1748 - Der zweite Friede von Aachen setzt den Schlusspunkt unter den Österreichischen Erbfolgekrieg.

1685 - Mit dem Edikt von Fontainebleau entzieht König Ludwig XIV. Frankreichs reformierter Kirche die rechtliche Grundlage und treibt über 200 000 Hugenotten in die Flucht.

GEBURTSTAGE

1984 - Freida Pinto (34), indische Schauspielerin («Slumdog Millionär»)

1968 - Michael Stich (50), deutscher Tennisspieler, Wimbledon-Gewinner 1991, Sportler des Jahres 1991, Olympiasieger zusammen mit Boris Becker im Herren-Doppel in Barcelona 1992

1961 - Wynton Marsalis (57), amerikanischer Jazzmusiker («In This House, On This Morning»)

1960 - Jean-Claude Van Damme (58), belgischer Schauspieler («Bloodsport», «Der Legionär»)

1938 - Guy Roux (80), französischer Fußballtrainer, 44 Jahre Coach des französischen Clubs AJ Auxerre 1961-2005

TODESTAGE

2013 - Richard Sprüngli, Schweizer Unternehmer, langjähriger Leiter der «Confiserie Sprüngli», geb. 1916

1966 - Elizabeth Arden, amerikanisch-kanadische Kosmetik-Unternehmerin, eröffnete ihren ersten Schönheitssalon 1907 in New York, geb. 1878