Kalenderblatt 2018: 23. März

Sternzeichen: Widder

Namenstag: Rebekka

HISTORISCHE DATEN

2017 - Der Belletristik-Preis der Leipziger Buchmesse geht an Natascha Wodin. Sie erhält die mit 15 000 Euro dotierte Auszeichnung für ihren Roman «Sie kam aus Mariupol».

2012 - In Helsinki werden zum ersten Mal die Gewinnzahlen der Lotterie «Eurojackpot» für sieben Länder (Deutschland, Dänemark, Finnland, Estland, Italien, Niederlande, Slowenien) gezogen.

2011 - Das Parlament im hoch verschuldeten Euro-Land Portugal lehnt ein Sparpaket der sozialistischen Minderheitsregierung von Regierungschef José Sócrates ab. Daraufhin tritt Sócrates zurück. Der Rücktritt löst eine schwere Staatskrise aus.

2003 - Die Slowenen sprechen sich bei Volksabstimmungen klar für den Beitritt der früheren jugoslawischen Teilrepublik zur Europäischen Union und zur NATO aus.

1998 - Der russische Präsident Boris Jelzin entlässt überraschend den langjährigen Ministerpräsidenten Viktor Tschernomyrdin und das gesamte Kabinett. Neuer Regierungschef wird im April der 35-jährige Sergej Kirijenko.

1983 - US-Präsident Ronald Reagan stellt erstmals die umstrittene «Strategic Defense Initiative» (SDI) vor, die die Installation eines Raketenabwehrsystems im Weltraum zum Ziel hat.

1950 - Die Weltwetterorganisation (WMO), eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen, wird gegründet.

1933 - Gegen die Stimmen der Sozialdemokraten verabschiedet der Reichstag das «Ermächtigungsgesetz». Es erlaubt der Hitler-Regierung, Gesetze ohne Mitwirkung des Parlaments zu erlassen.

1857 - In einem New Yorker Kaufhaus geht der erste Sicherheitsaufzug der Welt zur Personenbeförderung in Betrieb.

GEBURTSTAGE

1977 - Wayne Carpendale (41), deutscher Schauspieler (TV-Serien «Sturm der Liebe», «Der Landarzt»)

1968 - Damon Albarn (50), britischer Rocksänger, Mitglied der Bands «Blur» und «Gorillaz»

1960 - Yoko Tawada (58), japanische Schriftstellerin («Schwager in Bordeaux»)

1953 - Chaka Khan (65), amerikanische Sängerin («I Feel For You»)

1908 - Joan Crawford, amerikanische Schauspielerin («Menschen im Hotel», «Solange ein Herz schlägt»), n.a.A. 1905 geb., gest. 1977

TODESTAGE

2013 - Reinhard Lakomy, deutscher Komponist und Sänger («Der Traumzauberbaum»), geb. 1946

1993 - Hans Werner Richter, deutscher Schriftsteller («Du sollst nicht töten»), Mitbegründer der «Gruppe 47», geb. 1908