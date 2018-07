Kalenderblatt 2018: 27. Juli

Anzeige

Sternzeichen: Löwe

Namenstag: Bertold, Lukan, Natalie

HISTORISCHE DATEN

2017 - Das Bundesarbeitsgericht untersagt die verdeckte Überwachung und Kontrolle von Arbeitnehmern durch Spähprogramme an Firmenrechnern. Sie ist nur noch in Ausnahmefällen erlaubt.

2016 - Papst Franziskus trifft zu seinem ersten Besuch in Polen ein. Er nimmt in Krakau am Weltjugendtag teil. Außerdem besucht er das ehemalige deutsche NS-Vernichtungslager Auschwitz- Birkenau und trifft dort Holocaust-Überlebende.

2013 - In Ägypten kommen bei den bis dahin schwersten Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und Islamisten seit dem Sturz von Präsident Mohammed Mursi mindestens 80 Menschen ums Leben.

2008 - Bei einem Bombenanschlag in der türkischen Metropole Istanbul werden 17 Menschen getötet und mehr als 150 verletzt. Die türkischen Behörden machen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK dafür verantwortlich.

2003 - Eine Meuterei von fast 300 philippinischen Soldaten, die den Rücktritt von Präsidentin Gloria Macapagal Arroyo forderten, wird unblutig beendet. Sie werden vor ein Militärgericht gestellt.

1997 - Jan Ullrich gewinnt als erster Deutscher die Tour de France.

1993 - Der Kubaner Javier Sotomayor verbessert seinen eigenen Weltrekord im Hochsprung auf 2,45 Meter. Der Rekord ist bislang ungebrochen.

1983 - Im oberpfälzischen Gärmersdorf wird mit 40,2 Grad Celsius die bis dahin höchste je in Deutschland gemessene Temperatur registriert.

1953 - Im koreanischen Panmunjom unterzeichnen die USA und Nordkorea ein Waffenstillstandsabkommen, das den seit 1950 andauernden Korea-Krieg beendet.

GEBURTSTAGE

1978 - Tim Sander (40), deutscher Schauspieler («Gute Zeiten, schlechte Zeiten»)

1958 - Barbara Rudnik, deutsche Schauspielerin («Müllers Büro»), gest. 2009

1958 - Margarethe Schreinemakers (60), deutsche Fernsehjournalistin und Moderatorin («Schreinemakers Live»)

1940 - Pina Bausch, deutsche Tänzerin und Choreographin, gest. 2009

1824 - Alexandre Dumas (der Jüngere), französischer Schriftsteller («Die Kameliendame»), gest. 1895

TODESTAGE

1988 - Brigitte Horney, deutsche Schauspielerin («Das Erbe der Guldenburgs»), geb. 1911

1968 - Lilian Harvey, britische Schauspielerin, zahlreiche Ufa-Filme («Die Drei von der Tankstelle»), geb. 1906