Kalenderblatt 2018: 4. Mai

Sternzeichen: Stier

Namenstag: Florian, Guido

HISTORISCHE DATEN

2017 - Der britische Prinzgemahl Philip (95) geht nach fast 70 Jahren an der Seite der Queen in den Ruhestand. Vom Herbst an werde er keine öffentlichen Verpflichtungen mehr wahrnehmen, teilt der Buckingham-Palast mit.

2016 - Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) entscheidet, dass die Ausgabe des 500-Euro-Scheins «gegen Ende 2018» eingestellt wird.

2013 - Bei der Explosion von drei entgleisten Kesselwagen mit giftigen Chemikalien werden in Belgien ein Mensch getötet und 93 weitere verletzt.

2003 - In einem Festgottesdienst werden die sieben neuen Glocken der Dresdner Frauenkirche geweiht.

1998 - Der «Unabomber» wird in den USA zu viermal lebenslanger Haft verurteilt. Der ehemalige Mathematikprofessor hatte zwischen 1978 und 1995 bei Paketbomben-Anschlägen drei Menschen getötet und 23 zum Teil schwer verletzt.

1993 - Das Hamburger Verfassungsgericht erklärt die Bürgerschaftswahlen vom Juni 1991 für ungültig, da die Kandidatenaufstellung der CDU nicht nach demokratischen Grundregeln verlaufen war. Im September 1993 wird neu gewählt.

1961 - Der Bundestag beschließt das Bundessozialhilfegesetz zur Absicherung sozial schwacher und hilfsbedürftiger Menschen. Am 1. Juni 1962 tritt es in Kraft.

1953 - Ernest Hemingway erhält den Pulitzer-Preis für seinen Roman «Der alte Mann und das Meer».

1948 - Bertolt Brechts Drama «Der kaukasische Kreidekreis» wird am Carlston College in Northfield (US-Bundesstaat Minnesota) uraufgeführt.

GEBURTSTAGE

1980 - Franziska Weisz (38), österreichische Schauspielerin («Hundstage», «Tatort»)

1960 - Werner Fritsch (58), deutscher Schriftsteller («Cherubim»)

1958 - Keith Haring, amerikanischer Pop-Art-Künstler, bekannt durch seine plakativen Strichmännchen, gest. 1990

1944 - Monica Bleibtreu, österreichische Schauspielerin («Marias letzte Reise», «Die Manns - Ein Jahrhundertroman»), gest. 2009

1928 - Husni Mubarak (90), ägyptischer Politiker, Staatspräsident 1981-2011

TODESTAGE

2015 - Eva Aeppli, Schweizer Künstlerin («Die Zehn Planeten»), geb. 1925

2012 - Adam Yauch, amerikanischer Hip-Hop-Sänger, Songwriter und Bassist, Mitglied der Hip-Hop-Band Beastie Boys («Licensed to Ill»), geb. 1964